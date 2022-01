Vlada začela obravnavo, o vsebini samih ukrepov molčijo

Vlada je na današnji seji začela z obravnavo ukrepov za zajezitev vpliva visokih cen energentov, so po današnji seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Več o vsebini samih ukrepov niso razkrili.

Vlada je po današnji seji skopo sporočila le, da je ministrski zbor začel obravnavo ukrepov. Po poročanju medijev naj bi sicer ministrstvo za infrastrukturo, ki pripravlja zakonsko podlago za blažitev posledic naraščajočih cen energentov, načrtovalo energetske vavčerje, za okoli 150.000 ranljivih posameznikov. Njihova vrednost naj bi se gibala med 100 in 150 evri. Poleg tega naj bi ministrstvo predlagalo znižanje nekaterih prispevkov na položnicah za električno energijo.

Medtem ko infrastrukturno ministrstvo neuradno ne načrtuje pomoči podjetjem, pa naj bi bila v pomoč energetsko intenzivnim panogam uredba, ki jo je pripravilo okoljsko ministrstvo. Ta ureja povračilo posrednih stroškov emisij toplogrednih plinov. »Predlog uredbe je v prednotifikacijskem postopku pri Evropski komisiji, sprejeta bo lahko po potrditvi s strani Evropske komisije in ob upoštevanju rokov poslovnika vlade,« so za STA ta teden povedali na ministrstvu za okolje in prostor.

Cilj uredbe je zmanjševanje znatnega tveganja premestitve emisij ogljikovega dioksida, zlasti zaradi stroškov cene emisijskih kuponov, ki so bili preneseni na ceno električne energije in jih nosi upravljavec naprave. Ta ukrep pomoči je okoljski cilj, s katerim se zmanjšuje verjetnost povečanja globalnih emisij toplogrednih plinov zaradi zmanjšanja tveganja preselitve proizvodnje zunaj EU, so še navedli na ministrstvu.