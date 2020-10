Vlada za termometre več kot 55 tisočakov

Vlada je za nakup merilnikov telesne temperature izbrala edinega ponudnika, ki se je prijavil na ponovljen razpis. Gre za družbo MF plus iz Ljubljane, ki je merilnike ponudila za 55.500 evrov, so danes na spletni strani poročale Finance. Z razpisom je vlada kupila štiri statične prenosne sisteme in enega prenosnega.



Stacionarne sisteme vlada želi namestiti na glavne vhode poslopij na Gregorčičevi 20, 25 in 27. V Kongresnem centru Brdo pa bi sistem vgradili v recepcijo. Prenosni sistem bi uporabljali v primeru, če bi se dogodki, kot so seje vlade, vladni posveti po regijah, sestanki delovnih skupin in sestanki koalicije, izvedli na lokacijah, kjer ni nameščenih stacionarnih sistemov za merjenje telesne temperature, so za STA avgusta pojasnili na uradu vlade za komuniciranje.



Vlada v avgustovskem javnem naročilu ni kupila merilnikov telesne temperatur, saj prispele ponudbe niso ustrezale tehničnim specifikacijam, ponudniki pa niso priložili zahtevanih certifikatov. Na razpis je prispelo pet ponudb. Družba MF plus iz Ljubljane je takrat oddala ponudbo za 82.960 evrov.