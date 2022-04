Vlada z novimi koncesijami za te zdravstvene storitve ...

Vlada je na dopisni seji sprejela uredbo o podelitvi koncesij za opravljanje zdravstvene službe na področjih čeljustne in zobne ortopedije, parodontologije, oralne kirurgije, oftalmologije, dermatovenerologije, vaskularne medicine in klinične psihologije, je sporočil Ukom. Koncesije bodo podeljene za 15 let z možnostjo podaljšanja, poroča Dnevnik.

Za čeljustno in zobno ortopedijo bodo po navedbah Dnevnika podelili koncesijo v obsegu 4,7 programa, oralno kirurgijo 2,2 programa, parodontologijo 0,4 programa, oftalmologijo dva programa, dermatovenerologijo en program, za kardiologijo, vaskularno medicino in klinično medicino pa pol programa.

Zaradi dolgih čakalnih dob in slabše preskrbljenosti na posameznih območjih so bile z aneksom k splošnemu dogovoru za lani sprejete širitve programov na področju čeljustne in zobne ortopedije, parodontologije, dermatologije in oftalmologije. Ostale koncesije pa se razpisujejo zaradi prekinitve koncesijske pogodbe zaradi upokojitve nosilca zdravstvene dejavnosti ali drugih razlogov na strani izvajalca, po navedbah Urada vlade za komuniciranje (Ukom) pojasnjuje ministrstvo za zdravje.

Ob tem so spomnili, da se koncesije podelijo v primeru, če javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v določenem obsegu oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev.

Čakalne dobe tudi 1533 dni

Na ministrstvu za zdravje so tako ugotovili, da javni zdravstveni zavodi ne morejo zagotoviti potrebne dostopnosti do nekaterih zdravstvenih storitev. Čakalne dobe za prvi ortodontski pregled pri stopnji redno so 30. marca znašale 1533 dni, pri stopnji hitro 1203 dni in pri stopnji zelo hitro 371 dni.

Na prvi okulistični pregled treba čakati tudi 158 dni

Na prvi paradontološki pregled je posameznik pri stopnji redno čakal 790 dni, pri stopnji hitro 137 dni in pri stopnji zelo hitro 60 dni. Na prvi dermatološki pregled je pri stopnji redno čakal 230 dni, pri stopnjo hitro 166 dni in pri stopnjo zelo hitro 88 dni. Na prvi okulistični pregled zaradi očal pa je pri stopnji redno čakal 158 dni, pri stopnji hitro 112 dni in pri stopnji zelo hitro 66 dni.

Koncesije bodo podeljene za 15 let z možnostjo podaljšanja za dodatnih 15 let, bodoče koncesionarje pa bodo iskali z javnim razpisom, ki bo objavljen najpozneje v 30 dneh od uveljavitve uredbe.