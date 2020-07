Vlada: verski obredi proti rdeči, term ni na seznamu

Lestvica nevarnosti za okužbo s covidom19. FOTO: Vlada RS

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sporočila, da je bilo v 24 urah od sobote na nedeljo (11. na 12. julij) po svetu zabeleženih 230.370 primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je rekordno dnevno povečanje od začetka pandemije. Največ novih okužb je bilo v ZDA, Braziliji in Južni Afriki. Zadnji dnevni rekord je bil postavljen 10. julija.



Število smrtnih žrtev zaradi covida 19 ostaja stabilno, in sicer zaradi bolezni dnevno umre okrog 5.000 ljudi, je v svojem dnevnem biltenu zapisal WHO. Statistika temelji na uradno potrjenih podatkih držav.



Število vseh potrjenih primerov okužbe s koronavirusom se je v nedeljo približalo 13 milijonom, je po navedbah hrvaške tiskovne agencije Hina poročal Reuters. V zadnjih sedmih mesecih od izbruha pandemije je zaradi covida 19 po vsem svetu umrlo več kot 565.000 ljudi.



Število potrjenih primerov covida 19 v Evropi znaša 2,907.654, število smrtnih žrtev pa 203.285. V zadnjih 24 urah se je število primerov povečalo za 18.804, število smrti pa za 448, je podatke povzela ruska tiskovna agencija Tass.

Epidemiologi že ves čas od izbruha virusa opozarjajo, katere so nevarne situacije za prenos okužbe s koronavirusom. Potem ko se je v Sloveniji končal prvi val, je direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek v soboto povedal, da smo med drugim valom Čeprav je že v nebo vpijajoče, kako se zaščiti, vlada in strokovnjaki to še vedno ponavljajo: nošenje mask v zaprtih prostorih in higiena rok. Hkrati poudarjajo, kaj so dejavniki tveganja: zaprti prostor, čas, ki ga preživimo z drugimi, gostota ljudi in neupoštevanje varnostne razdalje, kašljanje, kihanje, kričanje, petje in hitro dihanje pri raznih dejavnostih.Vlada oziroma pri Nijz so izdali posebno razpredelnico, od zelene do rdeče, kje je nevarnost za okužbo zelo majhna do tistih situacij, kjer je največja.​Tako je majhna, če ostanemo doma ali imamo piknik v družinskem krogu, tudi pri teku ali posamičnem kolesarjenju ni tveganj. Ta so sicer velika pri obisku muzejev ali restavracij ter sestankih v zaprtih prostorih. Prav tako je kot precejšnje tveganje ocenjena udeležba pri verskih obredih v zaprtih prostorih.Najbolj nevarne situacije, kjer je možnost za prenos okužbe zelo velika, pa so: zabave v zaprtih prostorih, obisk nočnih klubov, igranje športov z veliko interakcijami, vožnja z letalom, uporaba javnega potniškega prometa, množični protesti, koncerti ter obiski gledališča ali kina.Kaj pa obisk in kopanje v termah? O tem na vladi ne pišejo, čeprav se te dni mnogo ljudi hladi v bazenih in termalnih kopališčih.Premierja Slovenije in Hrvaškeinna petkovem srečanju na Otočcu dejala, da turistična dejavnost ne sodi med velika tveganja za prenos okužbe