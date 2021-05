Vlada sprejela veliko odločitev: od sobote teh omejitev ne bo več

Vlada je sporočila dobre novice. Na današnji dopisni seji so pristojni odločili, da od sobote dalje število udeležencev na javnih shodih in prireditvah ne bo več številčno omejeno (prej je bilo omejeno na 50 ljudi), ampak zgolj s površino oziroma z medosebno razdaljo.



Vlada je odločila tudi, da za javne kulturne prireditve in druge kulturne storitve ne veljajo določbe odloka, ki ureja začasno prepoved zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s covid 19. Poleg tega je v delu o izvajanju javnih kulturnih prireditev dopolnjen pogoj pri omejitvi zasedenosti sedišč v zaprtih javnih prostorih in na prostem.

Sprošča se tudi sejemska dejavnost, a pod določenimi pogoji

V Sloveniji se sprošča tudi sejemska dejavnost pod pogojem testiranja zaposlenih, pri čemer se zagotovi enosmerno gibanje obiskovalcev. Zaradi večje jasnosti se med primere dodaja tudi primer opravljanja kongresne dejavnosti za potrošnike. Kot izjemo od obveznosti testiranja za zaposlene in potrošnike se zaradi poenotenja z drugimi odloki dodaja prebolevnike, ki so bili cepljeni z enim odmerkom cepiva v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov z odlokom priznanimi cepivi.



S Spremembami Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov je v določbi, ki ureja prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih dodano, da izključno na sediščih ne velja medosebna razdalja 1,5 metra, med končnimi uporabniki pa mora biti eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: