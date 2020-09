Dobra novica za več kot pol milijona Slovencev, letni dodatek se bo zvišal (VIDEO)

Dobra novica za upokojence

Vlada je na današnji seji potrdila predloga državnih proračunov za leti 2021 in 2022 ter določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku. Proračuna bosta tudi prihodnji dve leti s primanjkljajem: leta 2021 v višini 5,6% BDP, leto pozneje 3,1%, je po današnji seji vlade sporočil minister za financePoudaril je, da so predlogi za spremembe naravnani razvojno in investicijsko. S sprejetimi dokumenti želijo po besedah ministra krepiti gospodarstvo in posledično zagotoviti večjo vlaginjo posameznikov.Še vedno obstaja tveganje, opozarja minister, »predvsem zaradi tega, ker ne vemo, kakšen bo razvoj epidemije«.Za leto 2021 je DZ proračun sprejel že novembra lani, danes pa je vlada sprejela njegove popravke. Namesto 10,45 milijarde evrov naj bi odhodki po novem znašali 13,47 milijarde evrov, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal minister. V predlogu je določen tudi letni dodatek za upokojence, ki se v primerjavi z letom 2020 zvišuje, izplačan pa bo v petih višinah. Predlog določa tudi, da se pokojnine januarja 2021 redno uskladijo v višini 2,5 odstotka.Novinarsko konferenco Andreja Širclja in ministrice za pravosodjepo današnji seji vlade, na kateri so med drugim obravnavali predlog sprememb državnega proračuna za leto 2021 in predlog državnega proračuna za leto 2022 s spremljajočimi proračunskimi dokumenti, si lahko ogledate tukaj:Državni proračun je v prvih osmih mesecih letos izkazal primanjkljaj v višini skoraj 2,3 milijarde evrov. Prihodki so znašali 5,8 milijarde evrov oz. 11,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, dinamika njihovega upadanja pa se upočasnjuje. Odhodki v višini 8,1 milijarde evrov so bili glede na primerljive lanske višji za 23,4 odstotka.