Vlada sprejela novosti: izjeme pri pogoju PCT

Vlada je na včerajšnji dopisni seji nekoliko spremenila odlok o ukrepih za obvladovanje covida 19. Med drugim je ob odpiranju adventnih sejmov določila pogoje za sejemsko dejavnost. Območje sejemske dejavnosti (premične stojnice v nizu ali skupini) na odprtih površinah mora biti ograjeno in imeti ločena vhod in izhod.

Ob vhodu v lokal ali na prostor, kjer se izvaja gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač, mora biti na vidnem mestu objavljeno dovoljeno največje število hkrati prisotnih oseb v lokalu ali na prostoru. Pod temi pogoji je dovoljeno izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač na sejemskih prireditvah na odprtih površinah in na zunanjih premičnih stojnicah, še piše v vladnem sporočilu.

Odlok se spreminja tudi v drugih delih

Med izjeme od izpolnjevanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) se vključijo vse poštne pošiljke (Pošta Slovenije in paketni distributerji kot DHL, DPD, GLS ...) in prevzem blaga v dostavi. »To pomeni, da morajo izvajalci omenjenih storitev izpolnjevati pogoj PCT, za uporabnike oziroma potrošnike pa pri prevzemu blaga in poštnih pošiljk v dostavi ta pogoj ni potreben, razen za prevzem v poštnih poslovalnicah.«

Odlok tudi jasneje določa, da se med obšolske dejavnosti šteje tudi obiskovanje glasbene šole. Dodaja se, da se samotestiranje, ki ga izvajajo učenci, dijaki in študenti, šteje za izpolnjevanje pogoja PCT pri kolektivnem uresničevanju verske svobode. Samotestiranje v domačem okolju pa so določili po novem tudi za otroke, ki so zato, ker doma nimajo ustreznih razmer, nameščeni v vzgojne zavode.

Karantena za tiste, ki prihajajo v državo z območij z omikronom Vlada je na dopisni seji dopolnila odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo. Zaradi pojava nove različice koronavirusa je določila obvezno karanteno za tiste, ki prihajajo z območij z virusom. Gre za različico novega koronavirusa z oznako B.1.1.529, poimenovano omikron. Vlada pa je določila obvezno karanteno ob vstopu v Slovenijo za osebe, ki imajo prebivališče v državah oziroma območjih, kjer je bila ugotovljena prisotnost te različice virusa, ali ki so se v zadnjih 14 dneh pred vstopom v Slovenijo zadrževale v teh državah ali na območjih.

V odlok so dodali tudi, da imajo pravico do presejalnega testiranja s hitrimi antigenskimi testi pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v breme sredstev državnega proračuna le tiste osebe, ki imajo začasno ali stalno prebivališče v Sloveniji, so zaposlene pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji oziroma so diplomatski predstavniki v Sloveniji.

Odlok je že objavljen v uradnem listu in začne veljati v soboto.