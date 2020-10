Vlada sprejela novi seznam: zelenih držav le še peščica

Spremembe glede Avstrije in Hrvaške



Belgija, Češka, Islandija, Luksemburg, Španija na rdeči seznam

Zaostreno stanje

Na Češkem bodo v okviru koronavirusnih ukrepov od ponedeljka za najmanj 14 dni zaprli muzeje, galerije, gledališča, kinematografe in športne dvorane. Vlada sicer ni izključila niti možnosti uvedbe karantenskih ukrepov in omejitve gibanja.



Na Poljskem so prvič v enem dnevu potrdili več kot 5000 okužb. V preteklem dnevu so namreč potrdili še 5300 primerov okužb z novim koronavirusom, večino na območju regije Mazovija, ki obdaja prestolnico Varšava. Od danes v državi velja obvezno nošenje zaščitnih mask v javnosti tako v zaprtih prostorih kot tudi na prostem. Omejili so število ljudi na zabavah na 75 oseb, v bolj ogroženih območjih pa velja za bare in restavracije omejen obratovalni čas do 22. ure.

Rdeči seznam držav (karantena, razen z negativnim testom ali izjemami) od 12.oktobra

države članice EU oziroma schengenskega območja:



Avstrija (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Dunaj



Belgija



Bolgarija (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Blagoevgrad



Češka



Danska (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Hovedstaden, regija glavnega mesta



Estonija (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Ida-Viru



Francija:

vse administrativne enote, razen administrativne enote Grand-Est

francosko čezmorsko ozemlje Francoska Gvajana

francosko čezmorsko ozemlje Gvadelup

francosko čezmorsko ozemlje Sveti Martin

francosko čezmorsko ozemlje La Réunion



Hrvaška (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Brodsko-posavska

administrativna enota Dubrovniško-neretvanska

administrativna enota Liško-senjska

administrativna enota Požeško-slavonska

administrativna enota Splitsko-dalmatinska

administrativna enota Virovitiško-podravska

Irska (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Dublin

administrativna enota Cavan

administrativna enota Donegal

administrativna enota Leitrim

administrativna enota Monaghan

administrativna enota Sligo



Islandija



Litva (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Šiaulių



Luksemburg



Madžarska (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota mesto Budimpešta

administrativna enota Csongrád-Csanád

administrativna enota Gyor-Moson-Sopron

administrativna enota Pest

administrativna enota Vas



Nizozemska:

vse administrativne enote, razen administrativnih enot Zelandija in Limburg

nizozemsko čezmorsko ozemlje Aruba

nizozemsko čezmorsko ozemlje Sv. Martin



Portugalska (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Lizbona (Lisboa)



Romunija (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Alba

administrativna enota Bacău

administrativna enota Bihor

administrativna enota Brăila

administrativna enota Brașov

administrativna enota Bukarešta

administrativna enota Caras Severin

administrativna enota Cluj

administrativna enota Covasna

administrativna enota Neamt

administrativna enota Iasi

administrativna enota Ilfov

administrativna enota Prahova

administrativna enota Vâlcea

administrativna enota Vaslui



Španija



Švica (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Ženeva

administrativna enota Vaud



Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (samo posamezne administrativne enote)

administrativna enota Severna Irska

administrativna enota Severna Anglija

administrativna enota Severozahodna Anglija

administrativna enota Wales

administrativna enota Yorkshire in Humberside

administrativna enota Škotska

Britansko čezmorsko ozemlje Gibraltar



tretje države:



Afganistan

Albanija

Alžirija

Andora

Angola

Argentina

Armenija

Azerbajdžan

Bahami

Bahrajn

Bangladeš

Belize

Belorusija

Benin

Bolivija

BiH

Brazilija

Burkina Faso

Burundi

Butan

Čad

Čile

Črna gora

Demokratična republika Kongo

Dominikanska republika

Egipt

Ekvador

Ekvatorialna Gvineja

Eritreja

Esvatini

Etiopija

Filipini

Gabon

Gambija

Gana

Gvajana

Gvatemala

Gvineja

Gvineja Bissau

Haiti

Honduras

Indija

Indonezija

Irak

Iran

Izrael

Jamajka

Jemen

Južna Afrika

Južni Sudan

Kamerun

Katar

Kazahstan

Kenija

Kirgiška republika

Kolumbija

Komori

Kosovo

Kostarika

Lesoto

Kuvajt

Libanon

Liberija

Libija

Madagaskar

Malavi

Maldivi

Mali

Maroko

Mavretanija

Mehika

Moldavija

Mongolija

Mozambik

Namibija

Nepal

Niger

Nigerija

Nikaragva

Oman

Pakistan

Panama

Papua Nova Gvineja

Paragvaj

Peru

Republika Kongo

Rusija

Salvador

Sveti Tomaž in Princ

Savdska Arabija

Senegal

Severna Koreja

Severna Makedonija

Sierra Leone

Sirija

Slonokoščena obala

Somalija

Srednjeafriška republika

Surinam

Tadžikistan

Tanzanija

Togo

Trinidad in Tobago

Turčija

Turkmenistan

Ukrajina

Uzbekistan

Venezuela

Vzhodni Timor

Zambija

ZDA

ZAE

Zelenortski otoki

Zimbabve

Vlada je na današnji dopisni seji na novo določila sezname držav oz. regij glede na epidemiološko tveganje. Odlok o tem bo začel veljati v ponedeljek. Na zelenem seznamu ne bo več nobene države EU oz. schengenskega območja, na njem bodo le Avstralija, Nova Zelandija, Srbija in Urugvaj.Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, bo z 12. oktobrom na rdečem seznamu manj hrvaških in avstrijskih administrativnih enot, Italija v celoti ostaja na oranžnem seznamu.Za Avstrijo bo rdeči seznam veljal za prihod iz administrativne enote Dunaj. S Hrvaške bodo na rdečem seznamu enote brodsko-posavska, dubrovniško-neretvanska, liško-senjska, požeško-slavonska, splitsko-dalmatinska in virovitiško-podravska, na Madžarskem pa enote mesto Budimpešta, Csongrad-Csanad, Gyor-Moson-Sopron, Pest in Vas.Omejitev bo veljala za po eno administrativno enoto v Bolgariji, na Danskem, Portugalskem, v Estoniji in Litvi ter za več enot iz Francije, Irske, Nizozemske in Švice ter za številne iz Romunije in Velike Britanije.Vlada je s ponedeljkom na rdeči seznam držav, za katere za ljudi ob vstopu v Slovenijo velja karantena, razen z negativnim testom ali izjemami, uvrstila Belgijo, Češko, Islandijo, Luksemburg in Španijo.Rdeči seznam bo še naprej veljal za vstop v Slovenijo iz številnih tretjih držav, med njimi so denimo BiH, Črna gora, Kosovo, Severna Makedonija, Rusija in ZDA.