Vlada sprejela nov odlok, od ponedeljka se odpirajo ...

Do 5. januarja podaljšane omejitve pri verskih obredih in kulturnih ustanovah



Verski obredi pod strogimi omejitvami



Najmanj do 8. januarja obvezno nošenje mask in razkuževanje rok ob vstopu v zaprt javni prostor

Vlada je na večerni dopisni seji sprejela odlok o začasni prepovedi prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki začne veljati v ponedeljek 28. decembra, a med izjeme dodaja tržnice, trafike in frizerske salone.Odlok velja do vključno do 4. januarja.Sklenila je tudi podaljšati odloke o obveznem nošenju mask ter o omejitvah na področju kulture in verskih obredov.Vlada je na današnji dopisni seji do torka, 5. januarja, podaljšala veljavnost odlokov o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode in o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev.Še naprej bo torej veljala začasna prepoved ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev. So pa med izjemami poleg knjižnic in ogleda kulturne dediščine na ograjenih odprtih javnih površinah v statističnih regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko tudi muzeji in galerije.Ti bodo svoje storitve lahko ponujali v osrednjeslovenski, goriški, obalno-kraški, gorenjski in po novem torej še v primorsko-notranjski statistični regiji. Pri tem veljajo enaki pogoji in omejitve kot za knjižnice.Verski obredi se lahko opravljajo pod strogimi omejitvami. V zaprtih prostorih je na 30 kvadratnih metrih lahko ena oseba, izjemoma več, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Vsi, ki niso iz skupnega gospodinjstva, pa morajo ohranjati razdaljo metra in pol. Če je verski objekt manjši od 30 kvadratnih metrov, je v njem lahko en verski uslužbenec in en udeleženec, več pa le v primeru, da so iz skupnega gospodinjstva.Vlada je danes podaljšala veljavnost odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z novim koronavirusom do 8. januarja 2021. Gre za odlok, ki določa obvezno nošenje mask ter obvezno razkuževanje rok z razkužilom ob vstopu v zaprt javni prostor.• Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.• Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra, in v osebnih vozilih. Nošenje zaščitne maske v osebnem vozilu ni potrebno, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.