Vlada sprejela novi odlok: 23. avgusta novi režim na meji

V skladu z današnjo odločitvijo vlade tranzitnim potnikom, ki potujejo prek Slovenije, le še do 22. avgusta ob vstopu v državo ne bo treba predložiti dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT. Če se bodo želeli izogniti napotitvi v karanteno, bodo morali odtlej predložiti ustrezno dokazilo.Brez napotitve v 10-dnevno karanteno na domu lahko v Slovenijo vstopi oseba, ki izpolnjuje pogoj PCT. Določenih je sicer pet izjem, med katerimi so tudi tranzitni potniki, ki zapustijo Slovenijo v najkrajšem času oziroma najpozneje v 12 urah po vstopu.Glede na odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19, ki ga je na današnji dopisni seji sprejela vlada, pa bo ta izjema veljala le še do 22. avgusta. »Od 23. avgusta pa tranzit brez predložitve dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT ne bo več mogoč,« so zapisali v sporočilu.Kot sicer poudarja vlada, v primeru, da v Slovenijo vstopa oseba s prebivališčem v Sloveniji, ne gre za tranzit, ampak za vstop z namenom oditi domov.Prehajanje meje brez dokazil je poleg tranzitnih potnikov dovoljeno še mlajšim od 15 let, ki potujejo v spremstvu odraslih, dvolastnikom ali najemnikom zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, čezmejnim delovnim migrantom in tistim, ki opravljajo naloge v mednarodnem prevozu.