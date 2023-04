Vlada sprejela akcijski načrt: preverite, na kaj se nanaša

Vlada je na seji sprejela Akcijski načrt Republike Slovenije za jamstvo za otroke 2022–2030. Cilj in namen tega načrta sta vzpostavitev enakih priložnosti za vse otroke ter preprečevanje medgeneracijskega prenosa revščine, so zapisali v sporočilu za javnost.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so zapisali, da si bodo z akcijskim načrtom prizadevali dvigniti stopnjo blaginje otrok, zagotoviti vsem otrokom enake možnosti in pravice, okrepiti zaščito in varstvo ter izboljšati možnosti vključevanja in sodelovanja otrok. Dodajajo, da je posebna pozornost namenjena vsesplošni dostopnosti do storitev predšolske vzgoje in varstva, izobraževanja (vključno s šolskimi dejavnostmi), vsaj enega zdravega obroka vsak šolski dan za vse otroke, široko dostopnega zdravstvenega varstva ter učinkovitega dostopa do zdrave prehrane in ustrezne nastanitve.

Pri oblikovanju ciljnih ukrepov so posebno pozornost namenili otrokom priseljencev, otrokom z migrantskim ozadjem ali iz etničnih manjšin (še posebno romskim otrokom), otrokom s posebnimi potrebami, otrokom s težavami z duševnim zdravjem in/ali duševnimi motnjami in otrokom, ki živijo v disfunkcionalnih, negotovih družinskih razmerah in/ali v socialno in finančno prikrajšanem okolju, ter otrokom v alternativni (zlasti institucionalni) oskrbi.

Usklajen je s temeljnimi mednarodnimi dokumenti kot tudi z razvojnimi dokumenti države, ki zadevajo otroke, opredeljeni cilji in ukrepi pa so del različnih razvojnih politik in se bodo izvajale v okviru načrtovanih politik več ministrstev. V določenem obsegu bodo ti cilji in ukrepi zadevali tudi druga področja, ki so v pristojnosti posameznih ministrstev, služb vlade, lokalnih skupnosti in drugih deležnikov, in bodo tako ob uresničevanju pomembno prispevali k izboljšanju blaginje otrok in njihovih družin ter zagotavljanju njihovih pravic.