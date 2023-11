Golobova vlada sklenila vpoklicati pomožne policiste

Vlada je na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve sklenila, da zaradi odsotnosti večjega števila aktivnih policistov in zaradi zavarovanja državne meje do konca leta vpokliče pomožne policiste, so sporočili po seji odbora.

Kot so pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve, policija potrebuje pomoč pomožnih policistov zaradi nemotenega opravljanja svojih nalog zaradi nadomestitve večje odsotnosti aktivnih policistov, ki jih pripisujejo bolniškim odsotnostim, dopustom in sklicem posebne policijske enote. Razlog za potrebo po pomoči pomožnih policistov pa so tudi varnostni pojavi, »ki terjajo vključitev večjega števila policistov zaradi zavarovanja državne meje«.

Policija predlaga podaljšanje nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko še za 20 dni Policija je podala predlog, da država začasni notranji nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko s ponedeljkom podaljša še za 20 dni, je na novinarski konferenci povedal direktor uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi Marko Gašperlin. Večjih čakalnih dob zaradi nadzora do zdaj niso zabeležili.

Spomnili so, da je Slovenija zaradi trenutnih svetovnih varnostnih razmer 18. oktobra dvignila oceno ogroženosti na srednjo stopnjo, 21. oktobra pa začasno ponovno uvedla nadzor na svojih notranjih mejah. »Zaradi zunanjevarnostnih dogodkov in razmer se pričakuje povečana delovna obveznost večjega števila policistov. Ob upoštevanju trenutnih razmer bo policija brez pomoči pomožnih policistov kadrovsko težko realizirala vse ostale naloge,« so navedli.

Nemčija nadzor na meji s Poljsko, Češko in Švico podaljšala za 20 dni Nemčija je za 20 dni podaljšala nadzor na meji s Poljsko, Češko in Švico, ki ga je uvedla 16. oktobra, je sporočila notranja ministrica Nancy Faeser. O podaljšanju je že obvestila Evropsko komisijo. Od uvedbe nadzora je nemška policija po podatkih notranjega ministrstva v Berlinu ujela okoli 90 tihotapcev ljudi.

Pomožni policisti sodelujejo pri obvladovanju nezakonitih migracij, pri varovanju ogroženih oseb, varovanju športnih in javnih prireditev in shodov pojasnjujejo v sporočilu.