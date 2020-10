Vlada sestankuje: bodo počitnice podaljšali?

Šole pričakujejo odločitev

Ožja skupina ministrov na Brdu pri Kranju začenja večerni posvet o stanju epidemije novega koronavirusa v državi. Ministri in stroka bodo pretresali veljavne ukrepe za zajezitev epidemije. Med drugim je pričakovati odločitev, ali in kako se bo prihodnji teden začela šola. Na mizi je tudi predlog za podaljšanje šolskih počitnic še za teden dni.Sestanek ožjega dela vlade je namenjen razpravam o nadaljnjem ukrepanju v zvezi z epidemijo, je že na popoldanski vladni novinarski konferenci pojasnil govorec vlade za covid-19. Ob tem je napovedal, da bodo vse odločitve ministri glede na pozne ure predstavili in pojasnjevali v petek.Vlada mora tedensko preverjati upravičenost omejevalnih ukrepov. Od 20. oktobra je denimo začasno prepovedano zbiranje več kot šest ljudi, od 21. oktobra pa omejitev gibanja ponoči. Nazadnje je minulo soboto stopila v veljavo še prepoved prehajanja občinskih meja. A vlada ima na mizi še eno pomembno odločitev, iztekajo se namreč šolske počitnice, v šolah zato pričakujejo odločitev, ali se bodo lahko osnovnošolci in srednješolci v ponedeljek vrnili k pouku, in če da, ali bo to pouk na daljavo ali v šolskih klopeh.A kot so danes poročali številni mediji, je najbolj verjeten scenarij, po katerem bi ministrica za izobraževanje, znanost in športza teden dni podaljšala šolske počitnice. Tako rešitev so podprli ravnatelji osnovnih šol, medtem se je predsednica združenja ravnateljev srednjih šolza Kanal A zavzela za začetek pouka na daljavo., ravnateljica trboveljske OŠ Tončke Čeč, je za Televizijo Slovenija poudarila tudi potrebo po informacijah, da se bodo lahko tudi starši pripravili na morebitno šolo na daljavo. Na obremenjenost staršev je opozoril tudi predsednik Združenja ravnateljev SlovenijeZavzel se je tudi za več avtonomije vodstev šol pri odločanju o odprtju oz. zaprtju šol, da bi se lahko ravnatelj v soglasju s svetom zavoda in lokalno skupnostjo odločil, kakšen pouk bodo izvajali oz. ali bodo podaljšali počitnice. Teh je v letošnjem letu še precej, tako da bi se »dalo nadomestiti kakšne izpadle dneve, nikakor pa ne več mesecev«, je ocenil in ob tem opozoril, da je tudi epidemiološka slika od kraja do kraja zelo različna. »Šole, ki so se že soočile z večjim številom obolelih učiteljev, so bolj naklonjene temu, da se počitnice podaljšajo, v primerjavi s šolami, v katerih teh okužb niso imeli,« je dodal.