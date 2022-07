Vlada še ta teden v akcijo na južni meji: kje bo končala podrta ograja?

Vlada Roberta Goloba bo do konca letošnjega leta odstranila ograjo oziroma tehnične ovire na južni meji. Slovenska vojska naj bi še ta teden začela odstranjevanje žične ograje na meji s Hrvaško, na ministrstvu za notranje zadeve pa so pripravili načrt odstranjevanja. Po predvidevanjih vojske je moč dnevno odstraniti do 200 metrov žice, odstranjevanje naj bi bilo tako končano v 150 delovnih dneh, je pred dnevi dejala ministrica Tatjana Bobnar.

Slovenija ima po podatkih ministrstva za notranje zadeve na meji s Hrvaško trenutno 135.372 metrov panelne ograje in 60.595 metrov rezilne žice, ki pa so jo postopno nadomeščali s panelno ograjo. Za nabavo in postavitev žične ter panelne ograje je država do zdaj namenila 23,25 milijona evrov, za vzdrževanje pa še okvirno 3,6 milijona evrov.

Točnih odgovorov še nimajo

Na ministrstvo za notranje zadeve smo naslovili vprašanja, kaj bodo pristojni storili z materialom od podrte ograje, saj tega še zdaleč ne bo malo. Tam točnega odgovora še nimajo in pojasnjujejo, da je v tem trenutku možnih več rešitev. »Poudarjamo pa, da bomo pri sprejemanju kakršnekoli odločitve sledili veljavni zakonodaji s tega področja, kot je npr. Zakon o stvarnem premoženju. Ko bodo odločitve dokončno sprejete, bomo javnost tudi pravočasno obvestili,« odgovarjajo.

V NSi pa so ta teden ocenili, da je odločitev vlade za odstranjevanje ograje na južni meji brez varnostne ocene in strokovno neutemeljena. Zaradi tega se bodo poslabšale varnostne razmere, saj kadrovsko varovanje meje z vojsko in policijo ni taktično sprejemljivo. Vladi predlagajo naj se odstranjevanja ograje loti selektivno.

Vlada napovedala nadgradnjo strategije

Na pobudo Bobnarjeve je ministrstvo ustanovilo novo posvetovalno telo, ki bo temeljilo na treh stebrih - dialogu s civilno družbo, nadgradnji strategije za celovito upravljanje migracij in prenovi področne zakonodaje. Na prvem sestanku so se sodelujoči strinjali, da novo telo obeta upanje za stabilno in konsistentno migracijsko politiko, ki naslavlja vse in širi polje svobode, demokracije in človekovih pravic, je dodala.