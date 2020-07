Vlada razrešila Počivalškovega državnega sekretarja

Vlada je z mesta državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo razrešila. Kot piše v vladnem poročilu, je ta ministru za gospodarski razvoj in tehnologijopodal odstop, minister ga je sprejel in vladi predlagal, da ga razreši s funkcije državnega sekretarja v ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo s 3. julijem 2020.To smo sicer napovedali že pred časom. Več o tem v članku Počivalšek potrdil, njegov zaveznik Cantarutti odhaja