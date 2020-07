Vlada razkurila starše in stroko: Tako ravnanje je za dojenčke smrtno nevarno

Po spletu so se zadnje dni razširili burni odzivi na priporočilo vlade, naj starši pred vstopom v zaprte javne prostore dojenčke zaščitijo tako, da voziček prekrijejo s tetra plenico. Šlo je za odgovor na vprašanje ene izmed mamice, ki jo je zanimalo, kako je z nošenjem mask pri najmlajših.



»Z vladnim odlokom je nošenje mask v zaprtih javnih prostorih in javnem prometu obvezno za vse osebe, ne glede na starost. Pri dojenčkih se tako lahko voziček prekrije s tetra plenico, saj je nošenje maske pri tako majhnem otroku težko izvedljivo,« so ji odgovorili z uradnega profila Vlade RS na facebooku.



Priporočilo je sprožilo burne odzive in odzvala se je tudi stroka, ki vsako leto opozarja, da je prekrivanje vozička s tetra plenico lahko smrtno nevarno za dojenčka. V eni izmed spletnih šol za starše so celo zahtevali, naj avtor tega odgovora nemudoma odstopi, priporočila pa naj prekličejo.



»Starši, v vročem vremenu nikar ne pokrivajte vozička s pleničko, saj je takšno ravnanje lahko za dojenčka zelo nevarno! Še posebej tega ne počnite v javnem prometu, kjer je kvaliteta zraka še slabša! S tem ko voziček prekrijemo, namreč zrak ne kroži več in brez ustrezne cirkulacije zraka postane v vozičku skoraj tako vroče kot v zaprtem avtomobilu na soncu. Za otroka je to lahko tudi smrtno nevarno!«



Odzvali so se tudi številni starši, ki so zapis delili na družbenih omrežjih in poudarili, kako pomembno je, da otroškega vozička ne pokrivamo s tetra plenico. Tuji in domači strokovnjaki že vrsto let opozarjajo, da s tetra pleničko ustvarimo slabe, vroče pogoje v vozičku in lahko celo prepreči kroženje zraka. Temperature v vozičku so zato lahko kaj kmalu podobne tistim v zaprtem, vročem avtomobilu.