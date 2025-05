Vlada razkrila novo varnostno infrastrukturo, minister Sajovic: »Svet je v viharju, Slovenija mora biti odporna«

Vlada Republike Slovenije je potrdila osnutek nove resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040, ki predvideva drastično povečanje obrambnih izdatkov in kadrovsko krepitev obrambnega sistema.

Ključna sprememba je postopno zviševanje sredstev za obrambo z 2 % BDP (kar naj bi dosegli že letos) na 3 % BDP do leta 2030. Resolucija temelji na spremenjenih geopolitičnih razmerah in pomeni nadgradnjo strategije, sprejete lani.

Obrambna odpornost in vključitev civilnega sektorja

Na novinarski konferenci po seji vlade je minister za obrambo Borut Sajovic poudaril, da je cilj nove resolucije ohranitev varne, stabilne in odporne Slovenije, ki se aktivno prilagaja globalnim varnostnim razmeram: »Svet je geostrateško na viharjih, spremembah, ki jim že desetletja ni bilo para. Temu se je treba prilagoditi in to delamo tudi v Sloveniji.«

Po besedah ministra bo Slovenija z novim proračunskim načrtom izpolnila dolgo zanemarjene obrambne zaveze. Ob tem pa večjega poudarka ne namenjajo zgolj nabavam, temveč predvsem kadrovski okrepitvi, ki naj bi sledila modelu nekdanje Teritorialne obrambe.

»Pomembnejši od nakupov so ljudje. Zato širimo prostorske dopolnilne sile po zgledu TO,« je dodal Sajovic. Ob tem želi vlada spodbuditi tudi domačo industrijo, znanost in raziskave, da aktivno prispevajo k varnosti države.

Vlagali bodo v infrastrukturo, zdravstvo in znanje

Ena ključnih inovacij resolucije je koncept dvojne rabe – infrastrukture, zmogljivosti in znanja, ki služijo tako obrambnim kot civilnim potrebam. Ko je bil ta koncept lani predstavljen, je bil deležen posmeha, danes pa po besedah ministra »postaja spoštovanja vredno stališče tudi med članicami Nata.«

V tem duhu bo Slovenija krepila področja:

kibernetske varnosti,

logistike in transportne infrastrukture,

zdravstvenih kapacitet.

FOTO: Gettyimages

Krepitev vojaškega zdravstva in nova mreža helioportov

Zdravstvena varnost je pomemben del strategije, zato vlada načrtuje okrepitev vojaških zdravstvenih kapacitet na šestih ključnih točkah: Celje, Maribor, Nova Gorica, Valdoltra, Psihiatrična bolnišnica Vojnik ter Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča.

V Ljubljani je načrtovana še obnova tretjega trakta bolnišnice Petra Držaja. Poleg tega bodo v Celju, Mariboru in Novi Gorici zgradili tri nove helioporte za hitro zdravstveno in vojaško logistiko.

Celovit pristop k varnosti

Že na predstavitvi nove obrambne in varnostne politike 8. maja je vlada poudarila, da nova strategija temelji na širokem razumevanju varnosti, ki vključuje tako vojaški kot civilni sektor: zdravstvo, infrastrukturo, energetiko in digitalno odpornost. Takrat je premier Robert Golob dejal: »Slovenija bo letos dosegla cilj 2 % BDP za obrambo, do leta 2030 pa 3 %, ne da bi ogrozili socialno stabilnost.«

FOTO: Peopleimages Getty Images

Minister za finance Klemen Boštjančič je zatrdil, da se povečanje sredstev ne bo poznalo v drugih resorjih, saj bodo obstoječi infrastrukturni in zdravstveni projekti vključeni v obrambne izdatke – brez rebalansa proračuna.

Obrambni sistem bo do leta 2040 po napovedih povečal število pripadnikov iz zdajšnjih 10.000 na 30.000. Premier Golob je že napovedal, da bo Slovenija novo strategijo predstavila zavezništvu na vrhu Nata konec junija v Haagu. S tem želi Slovenija dokazati svojo zavezanost in verodostojnost kot zanesljiva članica.

Minister Sajovic je javno pozval vse politične akterje in državljane: »Prosim in pozivam vse za enotnost.«