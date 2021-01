Vlada v dveh regijah zaostrila ukrepe, odslej dovoljena prodaja perila in nogavic

Epidemiološke razmere v večini regij se slabšajo

Vlada je na današnji seji zaostrila ukrepe v dveh regijah, obalno-kraški in zasavski, ki sta prešli v črno fazo. V rdečih regijah je po novem dovoljena prodaja spodnjega perila in nogavic. Težko pričakovano odločitev glede odprtja oziroma zaprtja šol in vrtcev pa je vlada preložila na četrtek.Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, s katerim podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih, so sporočili na spletni strani vlade.S tem odlokom se do 5. februarja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:• Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji,• Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov,• Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,• Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah,• Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.V posameznih odlokih so določbe, ki vlado zavezujejo k preverjanju utemeljenosti ukrepov iz posameznega odloka vsakih sedem dni, prav tako pa končna določba jasno določa sedemdnevno veljavnost posameznega odloka.Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je vlada odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih.Podatki Nijz o gibanju števila okužb z novim koronavirusom kažejo, da se epidemiološke razmere v večini regij slabšajo, je v objavi na facebooku pred današnjo sejo izpostavila vlada. Po njihovih navedbah je porast okužb opazen v Obalno-kraški, Pomurski in Gorenjski regiji.Po prilagojenem načrtu sproščanja protikoronskih ukrepov, ki ga je v začetku meseca določila vlada, so slovenske regije v različnih fazah. V zadnjem tednu so bile Jugovzhodna, Goriška in Posavska regija v črni fazi. Tako so v teh regijah ta teden ostale zaprte šole in kulturne ustanove, vrtci nudijo le nujno varstvo.V devetih regijah, ki so v zadnjem tednu v rdeči fazi, so vrtci odprti, pouk za učence prvega triletja osnovnih šol pa poteka v šolah. Poleg trgovin z živili, lekarn, kmetijskih trgovin in še nekaterih izjem so v rdečih regijah odprte specializirane prodajalne z otroškim programom, vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice ter delavnice za popravilo koles. Od 23. januarja so v teh regijah odprti knjižnice, muzeji in galerije. Znotraj regije je dovoljeno smučanje osebam, ki predložijo negativni test na koronavirus.