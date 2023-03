Vlada presenetila: nekaterim v javnem sektorju se bodo krepko zvišale plače

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je predstavila sprejeta izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah.

Najprej se bodo lotili plačnih nesorazmerij, ki so nastala zaradi zadovoljevanja parcialnih interesov znotraj javnega sektorja, je napovedala, saj so vse stavkovne zahteve, ki jih je vlada podedovala, in te iz zadnjih mesecev zahtevale odpravo nesorazmerij.

Sicer pa poudarjajo, da prenova zajema več korakov, ki se bodo zgodili do konca naslednjega leta, torej do konec leta 2024. Po odpravi nesorazmerij se bo začela implementacija nove plačne lestvice in postopen prehod nanjo do leta 2027. Vse korake bodo dogovorili s pogajanji. Delovali bodo po načelu: »Dokler ni spogajano vse, ni spogajano nič.« Realizacija sledi, ko bo vse dogovorjeno. Upajo, da bodo pogajanja zaključili do 30. junija. »Čeprav je urnik do takrat precej natrpan, imata obe strani interes, da se to izpelje,« meni ministrica.

Izravnava plač z ostalimi sektorji iz javnega sistema se začne že letos, prvi korak bo aprila, ko se bodo za en plačni razred dvignile plače tistim, ki se jim niso novembra – takrat so se dvignile plače v zdravstvu in socialnem varstvu. Do takrat velja zamrznitev stavke.

Obseg pogajanj poleg prenove plačnega sistema in odprave nesorazmerij v osnovnih plačah vključuje tudi vzporedna pogajanja o prenovi nazivov, prenovi dodatkov, vključno z dodatki izven nabora dodatkov iz 23. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), določitvi pogojev in števila dni letnega dopusta ter o prenovi poklicnega zavarovanja;

rešitve glede odprave nesorazmerij v osnovnih plačah se dogovorijo do 30. junija 2023 s pridobitvijo pravice do plače iz naslova odprave nesorazmerij do 31. decembra 2024, ob upoštevanju javnofinančnega okvira;

predlog novega zakona o skupnih temeljih plačnega sistema javnega sektorja z novo plačno lestvico se v zakonodajni postopek vloži najkasneje v mesecu juliju 2023, s ciljem, da se praviloma uveljavi s 1. januarjem 2024; izhodiščni plačni razredi delovnih mest in nazivov iz spodnje tretjine plačne lestvice se na novo plačno lestvico praviloma prevedejo s 1. januarjem 2025, ostali plačni razredi delovnih mest in nazivov praviloma s 1. januarjem 2026, plačni razredi funkcij pa se na novo plačno lestvico praviloma prevedejo s 1. januarjem 2027, ob upoštevanju javnofinančnega okvira;

nagrajevanje redne delovne uspešnosti se s 1. januarjem 2024 zamrzne;

pogajanja o prenovi plačnega sistema javnega sektorja in odpravi nesorazmerij se obravnavajo skupaj s pogajanji o drugih vsebinah, navedenih v točki 1; dokler ni dogovora o vseh vsebinah, nobena posamezna vsebina ne more biti realizirana.

Ne samo višanja, tudi zamrznitev

Plačna reforma bo stala, zato bodo zamrznili plačilo delovne uspešnosti s prihodnjim letom, dokler ne bodo dogovorjena nova merila. Trenutno variabilni del plače ne služi temu, da bi plačali tiste, ki so nadpovprečni. »Merila so postavljena prenizko, tako so plačani vsi, tisti, ki dobro, in tisti, ki slabo delajo,« je povedala ministrica. Zamrznitev ni predmet pogajanj.

Nekaterim se bodo plače močno povišale

Hkrati s pogajanji o odpravi plačnih nesorazmerij se bodo pogajali o novem plačnem stebru.

»Danes imamo vse plače za vsa delovna mesta znotraj razmerja 1:4,7, nova plačna lestvica predvideva plače znotraj razmerja 1:7,« je napovedala ministrica.