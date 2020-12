Presenečena vlada pojasnjuje, zakaj odloki niso bili objavljeni (V ŽIVO)

Spuščena žaluzija, v salonu pa stranke

Ugotovljene neskladnosti. FOTO: Twitter/Vlada Rs

Uradni vladni govorec za covid 19jenato pa prebral pojasnilo vladne pravne službe glede tega, da ukrepov za zajezitev epidemije vlada ni objavila v Uradnem listu, kot je ugotovilo Ustavno sodišče, ki je razveljavilo sklepe vlade o šolanju na daljavo Vlada poudarja, da so bili vsi ukrepi sprejeti na podlagi strokovnih podlag, ker so nujni za reševanje življenja ljudi in ohranjanja zdravja in so bili sprejeti na transparenten način. Bili so tudi ustrezno predstavljeni javnosti in poslani v DZ, trdijo, zato jih odločitev Ustavnega sodišča preseneča, saj se v svojih prejšnjih odločitvah, ki so se nanašale na ukrepe za obvladovanje epidemije covid 19 Ustavno sodišče, ni postavilo na takšno stališče, so zapisali. Odloki sami niso omejili svoje veljavnosti in bi torej morali veljati, dokler niso razveljavljeni in je bilo zato po mnenju vlade sprejemanje sklepov o podaljšanju ukrepov ustrezno. Bo pa vlada spoštovala odločitev Ustavnega sodišča in bo ukrepe objavila v Uradnem listu, je zaključil Kacin.Preberite tudi:Na tiskovni konferenci bodo sodelovali še državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiiz zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policijeTiskovno konferenco lahko spremljate tukaj:Uršič je sporočil, da je ministerzapustil bolnišnico, da pa zdravljenje nadaljuje doma. Povedal je, da se veča število ozdravelih stanovalcev domov za starejše občane (DSO). Že približno 3.000 se jih je vrnilo iz sivih v bele cone, samo včeraj 207. Včeraj je bilo na novo okuženih 199 stanovalcev in 89 zaposlenih v DSO. Zatrdil je, da posebno pozornost namenjajo zagotavljanju varnih obiskov v DSO v varnih kotičkih ali z uporabo osebne varovalne opreme.V socialnovarstvenih zavodih so dodatno zaposlili 367 ljudi, študenti in dijaki pa so opravili 72.476 ur dela. V programih javnih del se mesečno udeležuje 134 ljudi.Zaposlenih in stanovalci v DSO bodo poleg zdravstvenih delavcev prva skupina, ki bodo cepljeni. Prijave v DSO so že v teku, cepljenje pa ne bo obvezno, a Uršič je prepričan, da se bo večina želela cepiti. Dodal je, da se hitri testi v DSO-jih izvajajo po presejalnem programu.Potza je predstavila ugotovitve inšpektoratov. V preteklem tednu je bilo opravljenih 2.183 nadzorov, izrečenih pa 38 prekrškovnih sankcij, 252 opozoril po Zakonu o prekrških ter 101 upravni ukrep.Ugotovljene neskladnosti po področjih:Zdravstveni inšpektorat je prejšnji teden opravil 1.378 nadzorov. Izrečenih je bilo 28 prekrškovnih sankcij po Zakonu o prekrških, 177 opozoril in 12 upravnih ukrepov. Na zunanjih javnih površinah je bilo opravljenih 522 nadzorov, izrečenih 18 prekrškovnih sankcij in 155 opozoril po Zakonu o prekrških. Opozorila se večinoma nanašajo predvsem na nepravilno uporabo zaščitnih mask. Zdravstveni inšpektorat bo v mesecu decembru redno izvajal nadzor na praznično okrašenih in drugih priljubljenih lokacijah, je napovedala.Poudarila je, da morajo maske prekriti tako nos kot usta, če pa jo nosimo pod brado, je enako kot če je ne bi imeli. Opozorila je, da je globa lahko v primeru ponovljene kršitve tudi višja od 400, kolikor je najnižja predpisana globa. Namen ni kaznovanje, ampak preprečevanje širjenja virusa. Če ne bi bilo kršitev, tudi kazni ne bi bilo, je dodala. Svet se bo vrtel tudi brez nas, nič ni tako pomembno, da bi tvegali življenja, je položila Slovencem na dušo.Omenila je, da so inšpektorji naleteli na frizerski salon, kjer je bila spuščena žaluzija, a se je videlo, da je notri več oseb in da je šlo očitno za opravljanje frizerske dejavnosti. V prihajajočem prazničnem času je pomembno, da se izogibamo druženjem, če pa sosedom priskočimo na pomoč z nakupom v trgovini, pa jim vrečko z nakupljenim pustimo pred vrati in se tako izognemo stiku.