Novi vladni ukrepi: več kot 90 tisoč Slovencem 1.100 evrov temeljnega dohodka

Minister je naštel ključne poudarke petega protikoronskega paketa:

Podaljšuje se ukrep čakanja na delu doma do konca leta za vse panoge, pri čemer bodo do ukrepa upravičeni tisti delodajalci, ki izkazujejo upad prihodkov za vsaj 30 odstotkov v primerjavi z letom 2019 (do zdaj 10 odstotkov). Vsi ukrepi so podaljšani do 31. decembra letos z možnostjo dodatnega podaljšanja do sredine leta 2021, če bi se to izkazalo za potrebno.

Od 1. septembra dalje bo mogoče uveljavljati 80-odstotno nadomestilo (prej 50-odstotno) v primeru odsotnosti z dela zaradi varstva otroka zaradi višje sile (karantena otroka). Predvideno je tudi povračilo samozaposlenim za čas karantene v višini 250 evrov, preračunano na čas karantene 10 dni.

Za samozaposlene (teh je v Sloveniji okoli 90 tisoč) in mikropodjetja se uvajajo začasni ukrepi za v obliki mesečnega temeljnega dohodka v višini 1.100 evrov (od tega je 700 evrov nadomestilo izgube prihodka in 400 evrov za plačilo prispevkov) in delno povrnjen izgubljen dohodek; temeljni dohodek se začne s 1. oktobrom.

Ukrepi za odpravo čakalnih vrst v zdravstvu:

– odpre se možnost financiranja iz ZZZS vsem izvajalcem, ki imajo registrirano zdravstveno dejavnost v Sloveniji za opravljanje posegov, tudi zasebnikom;

– možnost koriščenja bolniške do treh delovnih dni brez obiska zdravnika do največ devet dni na leto (torej trikrat na leto);

– poenostavlja se postopek izreka karantenskih odločb.

– odpre se možnost financiranja iz ZZZS vsem izvajalcem, ki imajo registrirano zdravstveno dejavnost v Sloveniji za opravljanje posegov, tudi zasebnikom; – možnost koriščenja bolniške do treh delovnih dni brez obiska zdravnika do največ devet dni na leto (torej trikrat na leto); – poenostavlja se postopek izreka karantenskih odločb. šolstvo:

– zagotavlja se financiranje zaščitne opreme in sredstev za dezinfekcijo prostorov,

– ureditev vzgojno izobraževalnega dela na daljavo itd.

– zagotavlja se financiranje zaščitne opreme in sredstev za dezinfekcijo prostorov, – ureditev vzgojno izobraževalnega dela na daljavo itd. Predlogi za področje infrastrukture: zagotovilo se bo nadomestilo stroškov prevoza.

V domovih za starejše in pri ostalih izvajalcih socialno varstvenih storitev in zdravstvenih dejavnosti PKP 5 omogoča začasno razporeditev zaposlenih; uvaja se dodatek za neposredno delo z uporabniki v sivih in rdečih conah.

Financiranje zaščitne opreme v domovih za starejše za izvajanje ukrepov omejevanja okužbe, kritje stroška izpada prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet itd.

Minister za delo, družino in socialne zadeveje predstavil nekatere ukrepe, ki jih predvideva peti sveženj ukrepov za preprečevanje posledic epidemije novega koronavirusa, ki ga je vlada pretresala v sredo.V pol leta je bilo sprejetih veliko ukrepov za omilitev posledic in preprečevanje širjenja okužb. Covid 19 je pustil in še vedno pušča posledice na vseh področjih, zato je ključno, da se na te posledice odzivamo učinkovito in pravočasno, je dejal minister. Z ukrepi za zaščito trga dela smo ohranili skoraj 300.000 delovnih mest, je izpostavil in dodal, da število brezposelnih upada.Predlog PKP 5 ostaja odprt do ponedeljka. Sindikati, ki jih je med drugim razburilo tudi odpravljanje čakalnih vrst s financiranjem zasebnikov iz zdravstvene blagajne, so v sredo predčasno zapustili zadnja usklajevanja socialnih partnerjev o zakonskem predlogu. Vlada jim je vseeno nekoliko šla naproti in iz zakonskega predloga izločila predloge glede dodatkov za določene skupine zaposlenih v zdravstvu zunaj sistema plač v javnem sektorju.