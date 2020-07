Vlada predstavila načrt, kako bo Slovenija prišla do milijard

Po vrnitvi iz Bruslja z izpogajanimi 10,5 milijarde evrov za Slovenijo iz svežnja za obnovo Evrope po pandemiji covida 19, ki vključuje prihodnji sedemletni proračun unije, je slovenska vlada na sredinem posvetu sklenila, da bo ustanovila posebno projektno skupino, katere naloga bo za črpanje teh sredstev.



Vlada se je namreč seznanila s potekom črpanja sredstev iz evropskega proračuna 2014–2020, kjer Slovenija beleži komaj 39-odstotno realizacijo. Letos je Slovenija do 30. junija počrpala le 16 odstotkov sredstev, od leta 2017 do marca 2020 ni bila na Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v potrditev posredovana niti ena vloga, so sporočili z vlade in dodali, da je po marcu prišlo pri črpanju evropskih sredstev do napredka. Največ na voljo v naslednjih treh letih Vlada je tako sklenila, da bo morala posvetiti veliko pozornost prav črpanju sredstev, ki jih je izpogajala pretekle dni. Največ izpogajanih sredstev bo treba porabiti v naslednjih treh letih. Za leto 2021 je tako predvidenih skupaj več kot 1,5 milijarde evrov, v letu 2022 skoraj 1,4 milijarde, v letu 2023 pa malo manj kot 1,2 milijarde evrov. Da se ne bi zgodilo kot v prejšnjih letih, ko nismo počrpali niti sredstev, ki so nam bila zagotovljena, so na posvetu sklenili, da bo oblikovana posebna projektna skupina, katere delo bo potekalo predvsem na operativni ravni in jo bo vodila Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Skupina bo odgovorna predvsem za tekoče črpanje sredstev in izvajanje projektov.



Najbolj prioritetni področji sta zdravstvo in dolgotrajna oskrba starejših, kar vključuje tudi izgradnjo novih DSO ter modernizacijo obstoječih skupaj s kadrovskimi okrepitvami, je še določila vlada, ki namerava v pripravo načrta za okrevanje in odpornost vključiti tudi župane in regionalne razvojne agencije, načrt pa namerava obravnavati do konca avgusta.