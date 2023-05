Vlada predlaga spremembo ustave, spremenili bi pristojnosti ustavnega sodišča

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je po seji vlade javnosti predstavila predlog vlade o spremembi ustave. Koalicija želi spremeniti tri ustavne člene, ki so vezani na pristojnosti ustavnega sodišča. Določili so besedilo predloga za začetek postopka za spremembo 160., 161. in 162. člena ustave z osnutkom ustavnega zakona in ga vložili v DZ.

Kot je povedala, trenutni obseg pristojnosti ustavnega sodišča ne omogoča učinkovitega delovanja tega organa, vsako leto namreč več zadev ostane nerazrešenih. Veliko zadev, predanih v presojo temu organu, pa je rešenih veliko prepozno, večkrat takrat, ko zadeva že ni več aktualna.

Kaj je temeljna rešitev?

Jedro sprememb gre torej v smer večje učinkovitosti, je pojasnila ministrica, vendar ne na način, da bi to vodilo v neuresničevanje pravice do sodnega varstva in pravice do sojenja v razumnem roku. Temeljno rešitev vidijo v uvedbi relativne oz. omejene diskrecijske pravice ustavnega sodišča.

Predlog tako predvideva, da bi ustavno sodišče samo odločalo, katere pobude in ustavne pritožbe bo vzelo v obravnavo, vendar mora pri tem upoštevati tako sistemsko pomembnost zadeve kot tudi pomembnost zadeve za posameznega vlagatelja ustavne pritožbe, torej tudi težo zatrjevanih kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Odločitev o tem, ali bo sodišče zadevo obravnavalo ali ne, bodo lahko sprejeli že trije sodniki. Takšno spremembo predlagajo v vladi.

Druga sprememba, ki jo predlagajo, pa je, da bi določene pristojnosti prenesli z ustavnega sodišča na upravno sodišče.