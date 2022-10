Vlada poziva Fides, da stavko prekliče

Vlada se je na dopisni seji seznanila s stavkovnimi zahtevami sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides. Sprejela je izhodišča za pogajanja o stavkovnih zahtevah in za ta pogajanja imenovala vladno pogajalsko skupino, ki jo bo vodil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

Namestnik vodje bo državni sekretar na ministrstvu za zdravje Tadej Ostrc. Ostali člani pogajalske skupine pa prihajajo z ministrstva za finance in ministrstva za javno upravo, med njimi je tudi ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, so sporočili po seji vlade.

Kot so še zapisali, se vlada zaveda težav, s katerimi se zdravniki in zobozdravniki glede na specifičnost poklica in poslanstvo, ki ga izvajajo, soočajo v okviru veljavnega plačnega sistema. Glede na aktualne razmere v zdravstvenem sistemu, še zlasti pa glede na težave, povezane z dostopnostjo zdravstvenih storitev in čakalnimi dobami, vlada ocenjuje, da so spremembe potrebne, in sicer tako plačnega sistema kot tudi nekaterih drugih podsistemov v dejavnosti zdravstva.

Ne podpirajo ideje o izstopu iz enotnega plačnega razreda

Vlada pojasnjuje, da so v teku že postopki za več zakonskih sprememb, ki bodo področje uredili. Zahteve za izstop zdravnikov in zobozdravnikov iz enotnega plačnega sistema pa ne podpira. Meni namreč, da se sistem financiranja zdravnikov in zobozdravnikov zgolj zaradi izstopa iz enotnega plačnega sistema v javnem sektorju v ničemer ne bi spremenil, prav tako se zgolj zaradi izstopa iz plačnega sistema ne bi zvišal obseg sredstev za financiranje njihovih plač. Opozarja tudi, da bi izstop ene (katerekoli) poklicne skupine oz. poklicne podskupine povzročil zahteve po izstopu tudi drugih poklicnih skupin, s tem pa nepreglednost in posledično neobvladljive finančne učinke ter poslabšanje javnofinančnega položaja.

»Zdravniki in zobozdravniki so odgovorni nosilci izvajanja zdravstvenih storitev, vendar so kot takšni del zdravstvenega tima, ki ga sestavljajo tudi druge poklicne skupine v zdravstvu, zato je nujno, da je tudi ureditev plačila za delo vseh zaposlenih v zdravstvenem timu enotna,« so stališče vlade še navedli v sporočilu za javnost.

Več podrobnosti o sprejetih izhodiščih za pogajanja v sporočilu ne navajajo. Vlada pa Fides vnovič vabi k dialogu in ga poziva, da v interesu pacientov napovedano stavko prekliče.