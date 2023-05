Vlada potrdila: tako bodo razdelili 100 milijonov

Vlada je na današnji seji potrdila 100-milijonski sveženj ukrepov, ki je namenjen izboljšanju položaja upokojencev. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je po seji vlade povedal, da bodo s ciljno usmerjenimi ukrepi pomagali tistim upokojencem, ki so najbolj ogroženi.

Milijone bodo razdelili s tremi ukrepi. Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen, Delo

Milijone bodo razdelili s tremi ukrepi. Prva skupina, ki bo deležna pomoči, so upokojeni invalidi. Tisti, ki so delali krajši delovni čas, bodo po 1.1. 2024 obravnavani, kot da so delali polni delovni čas, tako se jim bo povečala osnova za odmero pokojnine in s tem tudi pokojnine.

Drugi ukrep naslavlja vdovske pokojnine. Mesec je povedal, da tam, kjer sta pokojnino prejemala dva, pa je eden preminil, bo drugi prejemal vsaj minimalno pokojnino, kar je 700 evrov mesečno. Zadnji ukrep pa je, da bodo upokojenci prejeli letni dodatek, prejeli pa bodo tudi zimski letni dodatek.

Predlog spiza je vlada zavrnila, Mesec meni, da je ta manj pravičen od tega, ki so ga sprejeli, ker predvideva 3-odstotni dvig pokojnin za vse, kar se jim ne zdi pravično. »S targetiranimi ukrepi naslavljamo tiste, ki so najbolj ogroženi.«