Vlada potrdila spremembe: prihajajo mobilne enote in brezplačno potrdilo

Slovenija je v tekmi s časom, da pocepi čim več prebivalstva in tako prepreči ponovitev lasnkega scenarija, ko je jeseni sledil veliko večji val epidemije. Letos imamo cepivo, različica virusa, poimenova delta, pa tudi že v naši soseščini epidemiološke številke poganja navzgor.



Vlada je na dopisni seji določila izvajanje strategije cepljenja proti covidu 19 in sprejela ukrepe za pospešitev cepljenja, da se zagotovi precepljenost prebivalstva, ki bo poleg zaščite posameznika postopno pomenila tudi čredno imunost.



Vlada je zadolžila Ministrstvo za zdravje, da:

- za pospešitev cepljenja takoj organizira večje število mobilnih ekip, ki bodo cepljenje izvajale na različnih mestih, da se cepivo in možnost cepljenja približata vsem prebivalcem;

- zadolži vse izvajalce cepljenja, da takoj zagotovijo dovolj terminov za cepljenje vsem zainteresiranim osebam brez predhodnega naročanja na cepljenje;

- vsem osebam, ki se naročijo ali pridejo na cepljenje, takoj zagotovi možnost izbire vrste cepiva;

- cepljenim osebam takoj zagotovi enostavno in brezplačno pridobitev potrdila o cepljenju;

- izvede dodatne aktivnosti za promocijo cepljenja med zaposlenimi v zdravstvu.



Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz) bo s posvetovalno skupino za cepljenje, ki jo vodi Bojana Beović, z namenom doseganja višje precepljenosti preveril in po potrebi posodobi pravila in navodila za uporabo cepiv proti covidu 19, je še odločila vlada ter določene naloge naložil aposameznim ministrstvom.

Promocija cepljenja

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo skupaj z delodajalci identificiralo panoge, kjer je potrebno hitrejše cepljenje zaposlenih zaradi pospešenega okrevanja oziroma večje odpornosti panoge.



Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, bo takoj pričelo z aktivnostmi za promocijo cepljenja v skupinah študentov, dijakov, učencev in zaposlenih, z namenom čim bolj nemotenega izvajanja učnega procesa v naslednjem šolskem in študijskem letu.



Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo izvedlo aktivnosti za promocijo cepljenja med zaposlenimi in oskrbovanci v institucionalnem in neinstitucionalnem varstvu starejših, ki še niso bili cepljeni.

Ob večji presepljenosti sledi sproščanje ukrepov

Vsa ministrstva pa je vlada zadolžila, da na podlagi predhodnega mnenja Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje, ki jo vodi Mateja Logar, opredelijo panoge, kjer bi lahko ob večji precepljenosti opustili ukrepe za preprečevanje širjenja virusa, in temu ustrezno prilagodijo odloke. Vsi ministri in državni sekretarji so zadolženi, da pri obiskih na terenu in vseh drugih javnih nastopih komunicirajo dobrobit cepljenja za posamezne populacijske ali profesionalne skupine ter se aktivno vključujejo v promocijo cepljenja.

