Vlada potrdila spremembe o urejanju trga dela: po novem več denarja za brezposelne

Vlada je na dopisni seji po dolgih usklajevanjih med socialnimi partnerji sprejela predlog novele zakona o urejanju trga dela, ki prinaša višja nadomestila za brezposelnost in javna dela ter rahlja t. i. most do upokojitve. Ker je na sprejetje novele vezano črpanje 140 milijonov evrov evropskih sredstev, DZ predlaga obravnavo po nujnem postopku.

Kot so spomnili na ministrstvu za delo, predlog novele krepi pravice iz naslova brezposelnosti, in sicer prek zvišanja najnižjega in najvišjega zneska denarnega nadomestila. Prvi se zvišuje na 70 odstotkov bruto minimalne plače, drugi pa bo postopoma padal z 80 na 130 odstotkov minimalne plače. Obenem je predvidena ukinitev višjega zneska nadomestila za obmejne delavce, ker naj bi šlo za »neupravičeno ugodnejšo obravnavo«.

Nova pravila za javna dela in agencijsko delo

Določajo se tudi spremembe pri izvajanju javnih del – najnižje plačilo bo odslej enako minimalni plači. Na področju agencijskega dela, kjer so zaposleni posebej ranljivi, predlog določa nove pogoje: zvišuje se bančna garancija z 30.000 na 100.000 evrov, uvaja se zahteva po podružnici v Sloveniji za tuje izvajalce ter strožja pravila za opravljanje dejavnosti posredovanja delavcev.

Pri začasnem in občasnem delu upokojencev se zvišujeta dovoljeni mesečni in letni obseg ur – s 60 na 85 ur mesečno, kar pomeni tudi višji letni dohodek. Na novo se določa enaka najnižja urna postavka za upokojence, študente in dijake, sprememba pa bo vplivala tudi na način izračuna.

Spodbude za starejše delavce in reforma »mostu do upokojitve«

Pomembna novost je tudi sistem 80/90/100, ki starejšim zaposlenim pred upokojitvijo omogoča delo s 80-odstotno obremenitvijo, 90-odstotno plačo in 100-odstotnimi prispevki. S tem se želi podaljšati delovna aktivnost in hkrati omogočiti lažji prehod v pokoj.

Obenem novela predvideva spodbude za zaposlitev starejših od 59 let, ki prejemajo denarno nadomestilo, ter zaostruje pogoje za starejše, ki to nadomestilo uveljavljajo znova.

Več pristojnosti za zavod za zaposlovanje

Zavod za zaposlovanje bo po novem lahko zavrnil posredovanje delavcev tistim delodajalcem, ki so prejeli opozorilo v upravnem postopku ali pri katerih je bil uveden prekrškovni postopek. Prav tako bodo zavračali delodajalce, ki niso izpolnjevali pogodbenih obveznosti ali so napačno porabljali sredstva aktivne politike zaposlovanja.

Zavod bo dobil še novo nalogo – storitev zaposlitvene podpore, katere cilj je povečati verjetnost ohranitve zaposlitve in uspešnejše vključevanje posameznikov v delovno okolje.

Več fleksibilnosti pri uporabi obstoječih pravic

Novela omogoča koriščenje neizkoriščenega dela pravice do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, uvaja samostojno učenje kot obliko vseživljenjske karierne orientacije in vključuje številne druge dopolnitve. Med njimi je tudi sprememba, ki nekaterim zaposlenim pri zavodu omogoča "spregled izobrazbe".