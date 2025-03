Vlada potrdila predlog sheme skrajšanega delovnega časa: 14 dni bi delali, 14 dni pa ne

Vlada je danes potrdila predlog zakona, ki bi uvedel stalno shemo skrajšanega delovnega časa. V okviru sheme, ki bi jo aktivirala vlada v primeru naravne nesreče, epidemije ali gospodarske krize, bi podjetja lahko dobila subvencijo za nadomestilo plače za delavce, za katere bi v izogib odpuščanju uvedla skrajšani delovni čas.

Do subvencije bi bila upravičena podjetja, ki vsaj 30 odstotkom zaposlenih ne bi mogla zagotoviti 90 odstotkov dela in bi jim delovni čas skrajšala za od pet do največ 20 ur na teden. V primeru naravne nesreče bi se lahko v podjetjih dogovorili, da bi 14 dni delali, 14 dni pa ne, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec.

Shemo bi vlada lahko aktivirala v dveh primerih

Država bi delodajalcem subvencionirala 60 odstotkov nadomestila plače za čas skrajšanega delovnega časa. Posamezno podjetje bi bilo lahko na posamezni »dogodek« (naravno nesrečo, krizo) v shemo vključeno največ šest mesecev v obdobju dveh let.

Shemo bi lahko aktivirala vlada, in sicer v dveh primerih: v primeru naravne nesreče ali epidemije in v primeru gospodarske krize.

»Gospodarska klima spet ni ugodna, slovenska podjetja se bojijo tega, kar se dogaja na naših izvoznih trgih. V prvi vrsti je zaskrbljena avtomobilska industrija in marsikje naročila že upadajo, zato so dlje pozivali vlado, naj uvede možnost nekakšne interventne sheme za skrajševanje delovnika, če do tega pride, da se ne bomo spet soočili z množičnim odpuščanjem in z množično brezposelnostjo,« je pojasnil minister.