Vlada potegnila ročno zavoro: bomo ostali brez bonov?

Po seji vlade nas poleg tega, ali bodo morda sprostili še kakšne koronske ukrepe in ali bodo prisluhnili svetovalni skupini za covid 19 pri ministrstvu za zdravje, ki je, najbolj zanima to, kakšna bo vrednost bonov, ki jih bodo dobili vsi s stalnim prebivališčem v Sloveniji za gostinstvo, kulturo in šport.Sprva je v javnosti zaokrožila informacija, da naj bi bili novi boni v vrednosti 50 evrov, a n. RTV Slovenija pa poroča, da je vlada umaknila predlog zakona o novih turističnih bonih. Razprava o ukrepih za pomoč turizmu se bo nadaljevala jutri, odločanje pa je predvideno za prihodnji teden.