Vlada posegla na trg goriva: takšne so cene

Potem ko je vlada sredi marca določila najvišje cene 95-oktanskega bencina in dizla na bencinskih črpalkah po državi, je danes začasno določila tudi najvišjo prodajno ceno goriv v veleprodaji. Liter bencina bo lahko stal največ 1,483 evra, dizla pa največ 1,521 evra. To je dva centa manj od najvišjih dovoljenih maloprodajnih cen, ki na bencinskih črpalkah po državi veljajo od 15. marca.

Takšna razlika med malo- in veleprodajno ceno po oceni vlade predvsem omogoča prodajo derivatov tudi malim trgovcem, ki jim veletrgovci v zadnjem obdobju niso dobavljali ustreznih količin goriv. Dodali so, da se veljavnost ukrepov podaljšuje do 30. aprila.

Vlada je tudi sklenila, da bo za čas trajanja sprejetega ukrepa določila nadomestilo podjetjem, katerim ta ukrep povzroča občutno škodo. Njegovo višino bo določila pozneje.