O praznikih in zapiranju bodo še vroče debate

Kaj nas čaka med prazniki?

Priprave na tretji val

Vlada se je seznanila tudi s poročili policije in zdravstvenega inšpektorata. Slednji je od od 7. do 13 decembra opravil 2303 nadzore v zvezi z obvladovanjem covida-19 in izrekel 35 prekrškovnih sankcij, 265 opozoril in 100 upravnih ukrepov. Policija pa je od 8. do 14. decembra prejela 199 prijav o kršitvah odloka o omejitvah zbiranja in gibanja, lastnih ugotovitev o kršitvah je bilo 1393. Izrekla je 1018 opozoril ali ukazov in uvedla 590 prekrškovnih postopkov. Na meji je izdala 1495 potrdil o napotitvi v karanteno na domu.

Vlada je na sinočnji seji po pričakovanjih podaljšala razglasitev epidemije, še za 30 dni od 18. decembra naprej. Poleg tega bo po novem v štirih regijah, v katerih je epidemiološka slika najboljša, to so osrednjeslovenska, gorenjska, obalno-kraška in goriška regija, omogočeno delovanje knjižnic, galerij in muzejev. Kdaj bo sprememba začela veljati, iz sporočila po seji vlade še ni znano.Odobrila je tudi invescitijo v višini 4,5 milijonov evrov za mobilni objekt v Univerzitetnem kliničnem centru, v katerem bodo v prvi fazi vzpostavili dodatne namestitve za bolnike s covidom-19, pozneje bo dve leti namenjen potrebam infekcijske klinike, v končni fazi pa onkologiji.Do 25. decembra je vlada podaljšala tudi ukrep obvezne namestitve razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti je podaljšala do 3. januarja 2021.Do 25. decembra so podaljšali tudi ukrep, po katerem se veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah samodejno podaljša do 28. februarja 2021. To velja za tista dovoljenja, ki jih zaradi nezmožnosti usposabljanja v obdobju od 16. novembra do 25. decembra ni mogoče podaljšati.Najbolj vroča debata pa je bila znova o t. i. zaprtju države med božično-novoletnimi prazniki. Kot je znano, se zanj zavzema zdravstvena stroka z ministrsomna čelu. A gospodarski ministernaj bi že napovedal, da ne bo podprl vnovičnega zapiranja storitev, ki so ponovno svoja vrata odprle te dni.Kot je povedal vladni govrec, so med drugim omenjali tudi predlog, da bi za krajši čas omogočili gibanje zunaj občin in dovolili zbiranje omejenega števila ljudi. A mora ob tem torej vlada paziti, da se epidemiološka slika dodatno ne poslabša, je opozoril.Prav tako bi lahko začasno sprostiti omejitev gibanja v nočnem času, obenem pa prepovedati ognjemete, ob gledanju katerih se praviloma zbirajo ljudje in podobno.Še vedno uradna vodja svetovalne skupine za covid-19je ponovila, da bi bilo smiselno od 24. decembra do 4. januarja zagotoviti, da bo država kar se da zaprta in s tem pripravljena na januarski epidemični val, ki ga pričakuje vsa Evropa. Če pa se bo izkazalo, da so prazniki minili varno, bo potem možno nekatere dejavnosti znova odpreti.Glede možnosti združevanja ljudi v času praznikov pa je povedala, da svetovalna skupina konkretnega predloga ni imela, se pa naslanjajo na predloge drugih držav, kjer bo dovoljeno druženje ene družine ali članov več družin, a v manjšem številu. Kot zelo pomembno je izpostavila, da se na tako druženje vnaprej pripravimo, da bomo vedeli, s kom bomo praznovali. Predlaga tudi, da bi pred in po takšnem praznovanju za nekaj dni zelo omejili stike.