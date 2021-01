V Ajdovščini okuženi dve tretjini cepljenih starostnikov

Na severnem Primorskem se število okužb še naprej povečuje, pa ne več le na račun pozitivnih v domovih za starejše, so sporočili iz tamkajšnje civilne zaščite. V zadnjih sedmih dneh je bilo tam potrjenih kar 911 okužb. Po dnevnem povprečju novih okužb v zadnjem tednu na 100.000 prebivalcev (109,9) je Goriška statistična regija že na drugem mestu, višje povprečje ima le še Posavska. Med občinami še naprej izstopa Ajdovščina s kar 410 aktivnimi okužbami. V DSO okuženi cepljeni starostniki Dom starejših občanov je aktivno okuženih kar 122 starostnikov (dve tretjini teh sta že bili cepljeni s prvim odmerkom) in še 20 zaposlenih, zato je vse več težav pri organizaciji dela, kljub pomoči od drugod. Danes so v domu znova testirali vse, ki se še niso srečali z okužbo.



Nekaj posameznih okužb je tudi v Centru starejših občanov Pristan v Vipavi. Okuženi so dva oskrbovanca ter dva zaposlena. Pozitivni sta tudi dve socialni oskrbovanki, ki izvajata pomoč družinam na domu. Danes so ponovno testirali oskrbovance na oddelku, kjer je bila odkrita okužba. V Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje (CIRIUS) Vipava je okužen eden od zaposlenih, še štirje pa so v izolaciji ter tudi štirje učenci. Dva zaposlena sta okužena tudi v VDC Vipava, a do prenosa okužb ni prišlo, poroča občinski štab civilne zaščite.

