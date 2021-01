Vlada podaljšala epidemijo in uvedla nekatere spremembe

Nova izjema za prehod meje za dvolastnike zemljišč

Vlada je na današnji seji z odlokom podaljšala epidemijo za 60 dni. Med izjeme za prehod meje je dodala dvolastnike zemljišč ter sklenila, da se karantena na domu lahko prekine tudi s hitrim testom. Poleg tega je sprejela oziroma podaljšala odloke, ki naslavljajo posamezne ukrepe za zajezitev in obvladovanja epidemije covida 19.»V Republiki Sloveniji se glede na uradne podatke o številu okuženih soočamo z drugim valom epidemije nalezljive bolezni covid 19. Še vedno smo priče njenemu hitremu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma incidenco. Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom sars-cov-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno, razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije,« so zapisali na spletni strani vlade.Vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost virusa sars-cov-2 se dovoli za novo izjemo, in sicer dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se čez mejo vrne takoj po opravljenem delu.Po novem je skrajšana veljavnost hitrega antigenskega testa, ki ga oseba predloži ob vstopu. Ta ne sme biti starejši od 24 ur od odvzema brisa, še vedno pa velja, da mora biti opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja.Pri testih PCR ni sprememb. Še vedno velja, da niso starejši od 48 ur od odvzema brisa in so opravljeni v državi članici EU ali schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so navedeni na seznamu spletne strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.Če oseba, ki jo policija ob vstopu v Republiko Slovenijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja karantene opravi testiranje na prisotnost sars-cov-2 po metodi PCR ali HAG in je izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. Ni pa več časovno omejeno, kdaj se lahko test opravi (prej je veljalo, da peti dan po napotitvi v karanteno).Na seznam držav članic EU oziroma schengenskega območja je dodana Irska. Na seznamu tretjih držav ni sprememb.