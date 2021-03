»Vlada pod vodstvom SDS neti sovraštvo do kritičnih novinarjev«

FOTO: Leon Vidic, Delo

Neodvisno novinarstvo je ogroženo

Pred sredino razpravo Evropskega parlamenta o ogrožanju medijske svobode na Poljskem, Madžarskem in v Sloveniji je danes 19 mednarodnih nevladnih organizacij in združenj s področja medijev in človekovih pravic EU pozvalo k odločnemu ukrepanju za zaščito neodvisnega novinarstva v teh treh državah.Kot so v pismu evropskim poslancem zapisale nevladne organizacije in novinarska združenja, med katerimi je tudi Društvo novinarjev Slovenije (DNS), je madžarska vladajoča stranka Fidesz v zadnjih 10 letih izpopolnila postopek podrejanja medijev od države.Neukrepanje EU je opogumilo madžarsko vlado, pri čemer zdaj še poljska vlada izbira elemente madžarskega sistema, ki bi ustrezali poljskemu sistemu.»Posledice so jasne. Neodvisno novinarstvo je ogroženo, kot še nikoli doslej, ko vladi izkrivljata in preoblikujeta medijski trg v svojo korist. To pa ima škodljive posledice za medijsko svobodo in demokracijo v Evropi,« so poudarili.»Podoben razvoj dogodkov je zdaj mogoče opaziti tudi v Sloveniji, kjer vlada pod vodstvom SDS napada javne medije in neti sovraštvo do kritičnih novinarjev,« so pojasnili v nevladnih organizacijah.Glede Slovenije so iz Evropskega parlamenta v napovedi plenarnega zasedanja še zapisali, da se slovenski novinarji ubadajo z vsesplošnim spletnim nadlegovanjem in grožnjami. Vedno več pa je tudi poročil o političnem vmešavanju v javne in zasebne medije.