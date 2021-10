Vlada: PCT pogoj najmilejša oblika posega v ustavne pravice

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odgovor na pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-Co9V-2 in Zakona o nalezljivih boleznih, so zapisali na vladni spletni strani.

»Vlada meni, da je pogoj PCT v skladu s testom sorazmernosti najmilejša oblika posega v ustavne pravice posameznikov za ohranjanje delovanja gospodarstva in družbenega življenja ob upoštevanju nevarnosti širjenja nalezljive bolezni covid-19. Testiranje in cepljenje proti nalezljivi bolezni covid-19 sta široko dostopna, odlok pa določa začasni ukrep izvajanja pogoja PCT. V primeru nenadzorovanega širjenja okužb je mogoče pričakovati prekomerne obremenitve zdravstvenega sistema, kar bi povzročilo težave ne le pri oskrbi pacientov obolelih s COVID-19 temveč tudi pacientov z nujnimi ali težkimi bolezenskimi stanji,« so zapisali.

Vlada je zagotovila tudi, da je pri oblikovanju ukrepa PCT in izdaji odloka delovala v skladu z načeli pravne države, upoštevala načelo delitve oblasti, zasledovala izvajanje pozitivnopravnih obveznosti iz 51. člena ustave ter kot izvršilna veja oblasti ob upoštevanju mnenj strokovne svetovalne skupine z zasledovanjem načela sorazmernosti izdala ukrepe, ki poleg upoštevanja higienskih priporočil NIJZ, bistveno pripomorejo k zajezitvi širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, odpiranju družbe in delovanju gospodarstva.

Glede na argumente zato vlada predlaga ustavnemu sodišču naj pobude za oceno ustavnosti U-I-194/21, U-I-205/21, U-I-306/21 in U-I-486/21 kot neutemeljene zavrne.