Vlada omogočila Slovencem zimsko radost

Nekateri odpirajo v soboto

Na dopisni seji zadnjega dne lanskega leta je vlada potrdila, da lahko z današnjim dnem ponovno začnejo delovati žičniške naprave. Danes do 20. ure se še lahko gibljete med občinami, če greste na obisk k sorodnikom, nato ponovno začne veljati omejitev gibanja na občino bivanja. Ukrepe o začasni omejitvi gibanja in zbiranja je vlada namreč podaljšala do najmanj 11. januarja.Preberite tudi:Upravljavci smučišč tako lahko danes spet zaženejo žičniške naprave, ki v skladu z vladnim odlokom stojijo od 24. decembra. Smuka je dovoljena smučarjem z negativnim testom na novi koronavirus in otrokom v spremstvu staršev. Nekatera smučišča bodo naprave zagnala šele v soboto.Obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih prog je od danes dovoljeno v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče.Če upravljavec iz objektivnih razlogov ne more zagotoviti hitrega testiranja, pa lahko uporabo žičniških naprav in njim pripadajočih prog dovoli le osebam z negativnim testom na novi koronavirus. Ta mora biti opravljen v Sloveniji in ne sme biti starejši od 24 ur, piše v novem odloku o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Slovenije. Uporaba se dovoli tudi otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev.Omenjene omejitve ne veljajo v primerih nujne oskrbe, medicinske pomoči, zaščite in reševanja.Na smučiščih so na dovoljenje za ponovno obratovanje nestrpno čakali. Na Golteh so testiranje s hitrimi testi, ki ga bodo izvajali ob spodnji postaji nihalke Žekovec, začeli že ob 7.30. Ob 8. uri so odprli blagajno, ob 9. uri pa tudi zagnali naprave, je razvidno s spletne strani smučišča z dobrimi 12 kilometri urejenih smučarskih prog.Na Mariborskem in Areškem Pohorju bodo prve smučarje v tem letu sprejeli v soboto. Smučišča in vse žičniške naprave, vključno s krožno kabinsko žičnico, bodo obratovali med 9. in 16. uro, od 17. do 19. ure pa bo gondola vozila vsako polno uro, so sporočili iz Marproma.Zaradi zakona o javnem naročanju, praznikov in časovne stiske testiranja na vstopnih točkah na smučišče na Pohorju ne bodo izvajali. Smučarji bodo tako ob nakupu smučarske vozovnice na blagajni smučišča morali pokazati potrdilo pristojne institucije, pooblaščene za testiranje, ki je lahko v katerikoli obliki, torej sporočila sms, izvida ali potrdila. Dodatno bo v krožnokabinski žičnici obvezna uporaba kirurške maske.