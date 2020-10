Vlada omilila ukrep nošenja mask, preverite, kdaj jih ni treba imeti

Še naprej prepovedane vse prireditve in zbiranje več kot šest oseb

Kdaj lahko nekdo prehaja občinske meje?

1. prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog

2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti

3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje

4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom

5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja

6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev

7. dostop do storitev za nujne primere

8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona

9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami

10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva

11. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji

12. dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bliže prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni

13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom



Nobena evropska država ni več na zelenem seznamu

Rdeči seznam (seznam držav ali administrativnih enot držav s slabimi epidemiološkimi razmerami)

Države članice EU/schengenskega območja

Avstrija (samo posamezne administrativne enote):

vse administrativne enote, razen administrativne enote Koroška (Kärnten)

Belgija

Bolgarija (samo posamezne administrativne enote):

administrativna enota Blagoevgrad

administrativna enota Rasgrad

administrativna enota Sliven

administrativna enota Sofia (mesto Sofija)

administrativna enota Targovishte

Estonija (samo posamezne administrativne enote):

administrativna enota Jogeva

Hrvaška (samo posamezne administrativne enote):

administrativna enota Bjelovarsko-bilogorska

administrativna enota Dubrovniško-neretvanska

administrativna enota Karlovška

administrativna enota Krapinsko-zagorska

administrativna enota Liško-senjska

administrativna enota Medžimurska

administrativna enota Osiješko-baranjska

administrativna enota Požeško-slavonska

administrativna enota Sisaško-moslavška

administrativna enota Splitsko-dalmatinska

administrativna enota Varaždinska

administrativna enota Virovitiško-podravska

administrativna enota Vukovarsko-sremska

administrativna enota Zagreb (celotna županija, vključno z mestom Zagreb)

Češka

Danska (samo posamezne administrativne enote):

administrativna enota Hovedstaden, regija glavnega mesta (Hovedstaden)

Finska (samo posamezne administrativne enote):

administrativna enota Österbotten

Francija:

vse administrativne enote celinske Francije

francosko čezmorsko ozemlje Francoska Gvajana

francosko čezmorsko ozemlje Guadeloupe

francosko čezmorsko ozemlje Sveti Martin

francosko čezmorsko ozemlje La Réunion

francosko čezmorsko ozemlje Martinique

Islandija

Italija (samo posamezne administrativne enote):

administrativna enota Abruzzo

administrativna enota Valle d'Aosta

administrativna enota Campania

administrativna enota Emilia-Romagna

administrativna enota Friuli Venezia Giulia

administrativna enota Lazio

administrativna enota Liguria

administrativna enota Lombardia

administrativna enota Piedmont

administrativna enota Sardegna

administrativna enota Toscana

administrativna enota Umbria

administrativna enota Veneto

administrativna enota Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige

Lihtenštajn

Litva (samo posamezne administrativne enote):

administrativna enota Šiaulių

administrativna enota Kaunas

Madžarska (samo posamezne administrativne enote):

administrativna enota mesto Budimpešta

administrativna enota Baranya

administrativna enota Borsod-Abaúj-Zemplén

administrativna enota Csongrád-Csanád

administrativna enota Gyor-Moson-Sopron

administrativna enota Hajdú-Bihar

administrativna enota Heves

administrativna enota Jász-Nagykun-Szolnok

administrativna enota Komárom-Esztergom

administrativna enota Nógrád

administrativna enota Pešta (Pest)

administrativna enota Somogy

administrativna enota Szabolcs-Szatmár-Bereg

administrativna enota Vas

administrativna enota Veszprém

administrativna enota Zala

Irska

Luksemburg

Malta

Nizozemska

Poljska

Portugalska (samo posamezne administrativne enote):

administrativna enota Lizbona (Lisboa)

administrativna enota Norte

Romunija

Slovaška

Španija (samo posamezne administrativne enote):

vse administrativne enote, razen administrativne enote Kanarski otoki (Islas Canarias)

Švedska (samo posamezne administrativne enote):

administrativna enota Jämtland

administrativna enota Jönköping

administrativna enota Örebro

administrativna enota Östergötland

administrativna enota Stockholm

administrativna enota Uppsala

Švica

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (samo posamezne administrativne enote):

vse administrativne enote (vključno z ozemljem Gibraltar), razen čezmorskih ozemelj



Tretje države:

Afganistan

Albanija

Alžirija

Andora

Angola

Argentina

Armenija

Azerbajdžan

Bahami

Bahrajn

Bangladeš

Belize

Belorusija

Benin

Bolivija

Bosna in Hercegovina

Brazilija

Burkina Faso

Burundi

Butan

Čad

Čile

Črna gora

Demokratična republike Kongo

Dominikanska republika

Egipt

Ekvador

Ekvatorialna Gvineja

Eritreja

Esvatini

Etiopija

Filipini

Gabon

Gambija

Gana

Gruzija

Gvajana

Gvatemala

Gvineja

Gvineja Bissau

Haiti

Honduras

Indija

Indonezija

Irak

Iran

Izrael

Jamajka

Jemen

Jordanija

Južna Afrika

Južni Sudan

Kamerun

Katar

Kazahstan

Kenija

Kirgizija

Kolumbija

Komori

Kosovo

Kostarika

Kuvajt

Lesoto

Libanon

Liberija

Libija

Madagaskar

Malavi

Maldivi

Mali

Maroko

Mavretanija

Mehika

Moldavija

Mongolija

Mozambik

Nepal

Niger

Nigerija

Nikaragva

Oman

Pakistan

Panama

Papua Nova Gvineja

Paragvaj

Peru

Republika Kongo

Rusija

Salvador

Sao Tome in Principe

Saudova Arabija

Senegal

Severna Koreja

Severna Makedonija

Sierra Leone

Sirija

Slonokoščena obala

Somalija

Srednjeafriška republika

Surinam

Tadžikistan

Tanzanija

Togo

Trinidad in Tobago

Tunizija

Turčija

Turkmenistan

Ukrajina

Uzbekistan

Venezuela

Vzhodni Timor

Zambija

Združene države Amerike

Združeni arabski emirati

Zelenortski otoki

Zimbabve



Vstop brez napotitve v karanteno za 17 izjem

Vstop brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega testa na prisotnost koronavirusa se dovoli 17 izjemam. Med izjeme po novem ne sodi več oseba, ki v Slovenijo prihaja iz države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki je uvrščena na oranžni seznam.



Izjeme v točkah od 13 do 15 (dvolastnik ali najemnik zemljišča v obmejnem pasu, lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila ali parcele v avtokampu, osebi, ki lastniku ali najemniku kmetijske površine v sosednji državi pomaga pri sezonskih opravilih) veljajo le za vstop v Slovenijo iz sosednjih držav ali administrativnih enot sosednjih držav, če so na rdečem seznamu.



Uveljavljanje izjeme v točkah 10 (nujni neodložljivi osebni opravki ali nujni poslovni razlogi), 13 (dvolastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju) in 14 (lastniki nepremičnin ali bivalnih plovil ter zakupniki, najemniki ali uporabniki nepremičnin, bivalnih plovil ali parcel v avtokampu v sosednji državi) velja tudi za ožje družinske člane (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve), če potujejo skupaj.

V nedeljo zvečer je vlada sprejela nov odlok, ki spreminja pravila uporabe mask na prostem. Od torka naprej tako pri sprehodih na zelenih površinah ter športnorekreacijski dejavnosti, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje, ne glede na določila drugih odlokov, posameznikom ali osebam iz skupnega gospodinjstva ni treba nositi zaščitne maske.Še naprej ostaja omejeno gibanje ljudi med 21. in 6. uro. Izjeme ostajajo enake kot do zdaj, torej odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihod in odhod na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog, dostop in nudenje storitev za nujne primere, opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil ali potovanje oseb. Pav tako ostajajo prepovedani vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi ter vsakršno zbiranje nad šest oseb, razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Pri zbiranju do šest oseb je treba zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.Z nedeljskim odlokom (začne veljati danes ob polnoči, torej v torek) je tudi prepovedano prehajanje med občinami . Veljajo sicer določene izjeme, med temi je tudi nujno urejanje grobov.Danes začenja veljati odlok o ukrepih za preprečitev širjenja covida 19 na mejnih prehodih, ki določa daljši seznam rdečih držav oziroma njihovih delov. Na njem je tudi večina regij ob meji s Slovenijo. Na zelenem seznamu pa po izpadu Srbije ni več nobene evropske države ali njenega dela, so le še Avstralija, Nova Zelandija in Urugvaj.Osebe, ki prihajajo iz zelenih ali oranžnih držav ali administrativnih enot držav, lahko v Slovenijo vstopajo brez omejitev. Karanteni se je mogoče izogniti z negativnim izvidom testa na prisotnost novega koronavirusa. Osebo, ki v Sloveniji nima prebivališča, se v karanteno na domu napoti na dejanski naslov, kjer bo nastanjena. Stroške prestajanja karantene oseba krije sama. Če tuji državljan, ki v Sloveniji nima prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Slovenijo ne dovoli, če ni zagotovljenih ustreznih nastanitvenih kapacitet za izvajanje karantene.