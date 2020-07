Vlada odpravila prepoved obratovanja trgovin ob nedeljah

Vlada je danes odpravila določitev minimalnega obratovalnega časa prodajaln z živili in prepoved obratovanja trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh, ki ju je marca uvedla v okviru ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Še vedno pa ostajajo zaprti nočni klubi in diskoteke.



Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, je vlada sprejela spremenjen odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji, s katerim je odpravila določitev minimalnega obratovalnega časa in odpravila prepoved obratovanja trgovin ob nedeljah in z zakonom določenim dela prostih dnevih.



»S tem se trgovcem znova omogoči, da obratovalni čas določijo v skladu s svojo poslovno odločitvijo in upoštevaje potrebe potrošnikov,« so zapisali v vladi. Odlok še vedno prepoveduje obratovanje diskotek in nočnih klubov Za vse dejavnosti še vedno velja, da jih je dovoljeno opravljati le pod pogojem, da se zagotovi minimalni stik s potrošniki in v skladu s sprejetimi navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ministrstva za zdravje. Odgovornost delodajalcev pa je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil iz prejšnjega odstavka, poudarja vlada.



Vlada je odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom sprejela v okviru ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa. Po odloku, ki velja od 16. marca, so sprva lahko delovale le prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, banke, pošte, dostavne službe, trafike in kioski za prodajo časopisov in revij ter druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.



Nato je omejitve postopoma sproščala in doslej so bile - z izjemo nočnih klubov in diskotek - omogočene vse ostale dejavnosti ponujanja blaga in storitev, za katere je prav tako veljala začasna prepoved. Ob nedeljah in dela prostih dneh so lahko bile odprti le bencinski servisi in lekarne.