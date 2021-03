Vlada odločila: maska ni več obvezna pri športni vzgoji

Zaščitna maska ni več obvezna pri pouku športne vzgoje

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembe odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z novim koronavirusom. Veljavnost odloka je podaljšala do 19. marca, obenem pa določila, da zaščitna maska ni obvezna pri pouku športne vzgoje in pouku športa, so po seji vlade sporočili iz Ukoma.Ostale odločbe odloka sicer ostajajo nespremenjene. Vlada se je za podaljšanje veljavnosti odloka odločila na podlagi epidemiološke situacije, so še sporočili iz Ukoma.Gre za odlok, ki določa obvezno nošenje mask ter obvezno razkuževanje rok z razkužilom ob vstopu v zaprt javni prostor.Uporaba maske je tako še naprej obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih prostorih, na odprtih javnih krajih pa, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj dva metra oziroma tri metre pri izvajanju individualne športne vadbe. Maska je obvezna tudi v avtomobilu, če je v njem več oseb, ki ne živijo v skupnem gospodinjstvu.