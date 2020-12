Vlada odločila: do 4. januarja na dopust ali na čakanje na delo

Organi državne uprave bodo z namenom obvladovanja epidemije med 24. decembrom in 4. januarjem opravljali samo nujne naloge, je na dopisni seji odločila vlada. Javni uslužbenci bodo nujne naloge opravljali od doma, le izjemoma tudi na delovnem mestu, piše v sporočilu po seji vlade.



Odločitev bo veljala za zaposlene na ministrstvih in v njihovih organih, vladnih službah in upravnih enotah. Vsem, ki teh nalog ne bodo opravljali, vlada svetuje izrabo letnega dopusta ali drugo vrsto opravičene odsotnosti oziroma bodo napoteni na čakanje na delo od doma s pravico do nadomestila plače.



Med nujne naloge spadajo naloge, ki so vezane na tek procesnih rokov, naloge, povezane z varstvom človekovih pravic in temeljnih svoboščin, naloge v zvezi s preprečevanjem nevarnosti za življenje in zdravje ljudi, okolje, javni red in mir, javno varnost, premoženje večje vrednosti ali za nastanek hujše gospodarske škode ter naloge nujnega izvajanja oblasti in delovanja države. Konkretne naloge bodo določili predstojniki organov državne uprave.