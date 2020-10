Vlada odločila, da bodo testirali vse državljane, na pomoč tudi policija in vojska

Na Slovaškem nameravajo na koronavirusom testirati vse prebivalce države, starejše od deset let, je v soboto napovedal slovaški premier Igor Matovič. Testiranje naj bi izvedli v naslednjih dveh koncih tedna. Ni sicer jasno, ali bo testiranje okoli 5,5 milijona Slovakov obvezno ali prostovoljno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Program testiranja naj bi začeli izvajati prihodnji konec tedna na največjih žariščih covida 19 v državi, nato pa 31. oktobra in 1. novembra še drugod po državi, poroča slovaška tiskovna agencija Tasr. Pri tem bosta zdravstvenim delavcem pomagali tudi policija in vojska. Testiranje pa nameravajo izvesti podobno kot volitve, na okoli 6.000 postajah po vsej državi.



Časovne pasove za testiranje bodo organizirali po abecednem redu, da se državljani ne bi po nepotrebnem množično zbirali pred postajami za testiranje. To bo tudi brezplačno, je še napovedal slovaški premier.