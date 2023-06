Vlada od SIJ zahteva vrnitev pomoči v višini 2,42 milijona, ker so si izplačali dobiček in nagrade

Minister za okolje, prostor in energijo Bojan Kumer je po seji vlade potrdil, da je vlada pozvala skupino SIJ k vračilu državne pomoči, ki so jo prejeli v sklopu vladnih ukrepov za blaženje energetske krize v gospodarstvu. »Tovrstno izigravanje ni dopustno in naredili bomo vse, da v prihodnje to preprečimo, za nazaj pa v okviru zakona zahtevamo povračilo,« je povedal Kumer in dodal, da je razočaran nad dogajanjem in izigravanjem državne pomoči.

Izigravanje se nanaša na skupino SIJ in njena štiri hčerinska podjetja (SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne, SIJ ZIP Center in SIJ Ravne Systems), ki so prejela državno pomoč v višini 2,42 milijona evrov. Agencija Spirit Slovenija bo zato začasno zamrznila nadaljnja izplačila in nad štirimi hčerinskimi podjetji uvedla nadzor, da ugotovi skladnost njihovega poslovanja z zadevnim Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize in pravili o državnih pomočeh.

V Skupini SIJ naj bi po besedah Kumra za nagrade poslovodstvu namenili 20 milijonov evrov, za izplačilo dividend pa 5,8 milijona evrov. To naj bi bilo po mnenju vlade v nasprotju z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize in pravili o državnih pomočeh.

»Želimo pomagati podjetjem, ki so potrebna pomoči. Ne bomo pa dopustili, da si ista podjetja, ki so dobila pomoč, potem izplačujejo rekordne dobičke in nesorazmerno visoke nagrade,« je dejal Kumer. Zato bodo zahtevali vrnitev sredstev iz pomoči, če skupina ne bo sredstev vrnila prostovoljno, se bodo obrnili na Furs.