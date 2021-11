Vlada vam priporoča delo od doma, oni pa množično po dogodkih. Tako odgovarjajo

Pred kratkim smo objavili, da minister za zdravje Janez Poklukar poziva k delu od doma, medtem ko vlada (da, tudi minister za zdravje je del te vlade) kljub epidemiološki sliki, ki je v Sloveniji izredno slaba, hodi po dogodkih in organizira javne tribune v živo. Vlado smo takrat vprašali, za koga velja poziv k delu od doma in ali je vlada pri tem izvzeta, zakaj vsaj del teh srečanj ni bilo v elektronski obliki, pa tudi, zakaj vlada ni zgled državljanom, ko gre za delo od doma (pri uvajanju PC-pogoja v državni upravi so denimo želeli postaviti zgled). Iz vladnega urada za komuniciranje so odgovorili (objavljamo v celoti in nelektorirano):

»Z namenom zajezitve in preprečevanja širjenja SARS-CoV-2 je Vlada Republike Slovenije na seji 5. novembra 2021 sprejela sklep, s katerim je naložila predstojnikom organov državne uprave, da na podlagi Zakona o delovnih razmerjih v najkrajšem možnem času javnim uslužbencem v ministrstvih, organih v njihovi sestavi, vladnih službah in upravnih enotah do preklica odredijo delo od doma, in sicer na delovnih mestih oziroma pri opravljanju nalog, kjer to omogočajo delovni proces, narava in vrsta nalog ter kjer je zagotovljena informacijska tehnologija. Z istim pozivom ministrstvi za delo ter za gospodarske dejavnosti pozivata delodajalce k organizaciji dela na način, da se to, kjer je le mogoče, opravlja na domu.

Vlada je v svojem sklepu izrecno poudarila, da se delo od doma organizira na delovnih mestih oziroma pri opravljanju nalog, kjer (kar pomeni tudi ko) to omogočajo delovni proces, narava in vrsta nalog.

V konkretnem primeru je šlo torej za ravnanje v skladu s sklepom vlade, saj ob obisku na terenu narava dela oziroma dogodka ne omogoča dela od doma, ne predstavnikom vlade, kakor seveda tudi ne tistim, s katerimi se predstavniki vlade v sklopu obiska srečajo. Ob tem je treba poudariti, da neposredno seznanjanje s stanjem na terenu na daljavo ni mogoče oziroma ga ni mogoče izvesti enako verodostojno, navsezadnje pa so verodostojne informacije temelj za informirane odločitve.

V okviru vladnega regijskega obiska so se sicer ves čas spoštovali trenutno veljavni ukrepi za omejitev širjenja bolezni covid-19.«

Podrobnosti o vladnem obisku Pomurja in dogodkih najdete na povezavi.