Vlada na najnižji točki, SD pridobil podporo

Vladaima po raziskavi Mediane med ljudmi trenutno najnižjo podporo doslej. Po poročanju Dela je njena srednja ocena 2,38, medtem ko je bila mesec dni po nastopu mandata v 2020 ta 3,34. Rezultate dela vlade vidi pozitivno ali zelo pozitivno 22 odstotkov vprašanih, kar je približno enak delež kot pred enim mesecem, delež tistih, ki jih vidijo srednje, pa se je zmanjšal z dobre četrtine anketiranih v marcu na slabih 19 odstotkov, in to predvsem na račun povečanja števila nezadovoljnih z 51 na 57 odstotkov sodelujočih v raziskavi.V anketi izvedeni na vzorcu 701 oseb med 6. in 8. aprilom so vprašali tudi, komu bi dali svoj glas, če bi bile volitve jutri. SDS bi dobil 15,6 odstotka glasov, SD, ki je pridobil največ v zadnjih mesecih, pa 12,4 %. Kar 16,1 odstotka vprašanih se ni moglo odločiti, komu bi dali glas, 14,8 % pa jih ne bi volilo nobene stranke. Levica bi dobila 8,4 % glasov, LMŠ 7,5 %, NSi 5,8 %, Desus 2,6 %, Zeleni Slovenije 2,5 %, SAB 2,4 %, SNS pa 1,9 %.Na vrhu najbolj priljubljenih politikov je še vedno minister za zdravjesledijo mu predsednik države, predsednik DZ, ministerin. V primerjavi z mesecem prej je ocena najbolj zrasla ministru za gospodarstvo in predsedniku SMC