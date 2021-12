Vlada na dopisni seji sprejela nova pravila

Vlada zaradi različice koronavirusa omikron spreminja pravila ob vstopi v Slovenijo. Tako so danes odločili na dopisni seji, odlok pa začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu. Kaj so odločili (nelektorirano)?

»Zaradi širjenja različice virusa SARS-CoV-2 z oznako B.1.1.529 (omikron) je obvezna desetdnevna karantena ob vstopu v Slovenijo za osebe, ki imajo prebivališče ali so se v zadnjih 14 dneh pred vstopom v Slovenijo zadrževale v eni izmed naslednjih držav: Južna Afrika, Lesoto, Bocvana, Zimbabve, Mozambik, Namibija, Esvatini.«

Po novem morajo tako osebe, ki prihajajo iz prej omenjenih držav, opraviti test PCR takoj po vstopu v Slovenijo ter peti in 10. dan po napotitvi v karanteno na domu. Obvezne karantene ni mogoče predčasno prekiniti, torej traja polnih 10 dni. Vlada je še odločila, da morajo osebe, ki so iz teh držav vstopile v Slovenijo v obdobju 14 dni pred uveljavitvijo tega odloka, o tem obvestiti številko 113 in se napotijo v karanteno na domu za 10 dni od datuma vstopa v Slovenijo: »Test PCR morajo opraviti takoj po klicu na 113 in na zadnji dan karantene na domu. Tudi zanje velja, da karantene ne morejo predčasno prekiniti.« Še vedno ostaja v veljavi, da se tujcem brez prebivališča v Republiki Sloveniji, ki prihajajo iz teh držav, vstop ne dovoli.

»Osebam, ki prihajajo iz držav, ki niso izrecne navedene na zgornjem seznamu, pa je bila v njih s sekvencioniranjem ugotovljena prisotnost različice virusa SARS-CoV-2 z oznako B.1.1.529 (omikron), svetujemo, da kljub izpolnjevanju pogoja PCT takoj po vstopu opravijo test HAG. Seznam teh držav je objavljen na spletni strani NIJZ,« javnost obvešča vlada.