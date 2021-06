Vlada sprejela nekatere spremembe za prehod meje

uvedbo oranžnega in zelenega seznama držav,

vse tretje države, ki niso izrecno navedene na zelenem, rdečem in temno rdečem seznamu, spadajo med oranžne,

negativni test PCR se podaljšuje na 72 ur od odvzema brisa, pri negativnem hitrem antigenskem testu (test HAG) ostaja 48 ur,

za prihod iz rdečih in temno rdečih držav se ob vstopu v Slovenijo zahteva predložitev testa PCR, oseba pa se nato napoti v karanteno na domu. To ne velja za cepljene in prebolele osebe, ki lahko v Slovenijo vstopijo, če predložijo potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike,

pri dosedanjih izjemah ni sprememb.

Zeleni seznam držav Na zelenih območjih ni visokega tveganja za okužbo in ta območja niso uvrščena na oranžni, rdeči ali temno rdeči seznam.



Oseba, ki prihaja z območja na zelenem seznamu, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu. Ob vstopu pa mora predložiti dokazilo, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki je na zelenem seznamu. Če ne predloži ustreznih dokazil, se šteje, da prihaja z območja na temno rdečem seznamu.



Države članice EU/schengenskega območja: Avstrija Bolgarija Češka Danska (samo posamezne administrativne enote): administrativna enota Syddanmark Finska Francija (samo posamezne administrativne enote): administrativna enota Korzika ter čezmorski ozemlji Martinique in Mayotte Grčija (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Voreio Aigaio, Anatoliki Makedonia, Thraki, Ipeiros in Peloponnisos Hrvaška (samo posamezne administrativne enote): administrativna enota Panonska Hrvaška Italija (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Piemonte, Ligurija, Lombardija, Abruzzo, Molise, Puglia, Sardinija, Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Furlanija-Julijska krajina, Emilia-Romagna, Toskana, Umbria, Marche in Lazio Malta Nemčija (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Bavarska, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Spodnja Saška, Severno Porenje-Vestfalija, Rheinland-Pfalz, Posarje, Saška, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein in Turingija Norveška (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland, Viken, Innlandet, Vestland in Trøndelag Poljska Portugalska (samo posamezne administrativne enote): avtonomna regija Madeira Romunija Slovaška Španija (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Galicija, Comunitat Valenciana in Balearski otoki

Tretje države Albanija Avstralija Bosna in Hercegovina Izrael Japonska Koreja Kosovo Nova Zelandija Ruanda Severna Makedonija Singapur Srbija Tajska Na zelenih območjihza okužbo in ta območja niso uvrščena na oranžni, rdeči ali temno rdeči seznam.Oseba, ki prihaja z območja na zelenem seznamu, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu. Ob vstopu pa mora predložiti dokazilo, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki je na zelenem seznamu. Če ne predloži ustreznih dokazil, se šteje, da prihaja z območja na temno rdečem seznamu.Države članice EU/schengenskega območja:Tretje države

Oranžni seznam Države članice EU/schengenskega območja:

Belgija Ciper Danska (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Hovedstaden, Sjælland, Midtjylland in Nordjylland Estonija Francija (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Ile-de-France, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Normandija, Hauts-de-France, Grand Est, Pays de la Loire, Bretanja, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes in Provence-Alpes-Côte d’Azur ter čezmorsko ozemlje Guadeloupe Grčija (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Attiki, Notio Aigaio, Kriti, Kentriki Makedonia, Dytiki Makedonia, Thessalia, Ionia Nisia, Dytiki Ellada in Sterea Ellada Hrvaška (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Jadranska Hrvaška, Grad Zagreb in Severna Hrvatska Islandija Italija (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Kampanja, Basilicata in Kalabrija Latvija Litva Luksemburg Madžarska Nemčija (samo posamezne administrativne enote): administrativna enota Baden-Württemberg Norveška (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Oslo, Vestfold og Telemark, Agder in Troms og Finnmark Portugalska (samo posamezne administrativne enote): administrativna enota Continente in avtonomna regija Azori Španija (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Principado de Asturias, Kantabrija, País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Extremadura, Katalonija, Región de Murcia, Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla in Kanarski otoki Švedska (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Stockholm, Ostra Mellansverige, Sydsverige, Vastsverige in Mellersta Norrland Švica

Tretje države Črna gora Države članice EU/schengenskega območja:BelgijaTretje države

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela predlog novele Zakona o nalezljivih boleznih in Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.Spremenjen Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki ga je sprejela vlada, prinaša nekatere novosti: