Vlada končno predlagala evropska delegirana tožilca

Vlada se je na današnji seji odločila, da za evropska delegirana tožilca predlaga oba kandidata, ki sta vložila kandidaturi, to sta Tanja Frank Eler in Matej Oštir. Predlog pa je glede na sklep vlade začasen, dokler ne bodo uspešno zaključili nacionalnega dela postopka imenovanja kandidatov, so zapisali v sporočilu po seji vlade.

Vlada je na današnji seji sprejela sklep, da se je seznanila z dosedanjim postopkom imenovanja dveh evropskih delegiranih tožilcev in ugotovila, da ni bil zaključen v skladu z zakonom o državnem tožilstvu, ker da ni bilo vloženo zadostno število kandidatur.

Ker pa Slovenija zaradi postopka imenovanja dveh evropskih delegiranih tožilcev zamuja pri posredovanju predloga kandidatov Evropskemu javnemu tožilstvu in ker bi lahko zaradi tega po oceni vlade nastala občutna škoda za Slovenijo, je vlada oba kandidata Frank Elerjevo in Oštirja predlagala v imenovanje za čas, dokler ne bo uspešno zaključen nacionalni del postopka imenovanja kandidatov, so zapisali v sporočilu po seji vlade.

Vlada bo oba omenjena predloga poslala Evropskemu javnemu tožilstvu.

Delegirana evropska tožilca sicer uradno na podlagi predloga sodelujoče države imenuje kolegij Evropskega javnega tožilstva.