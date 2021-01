Vlada išče oficirje prek študentskega dela

Ministrstvo za zunanje zadeve je na spletu objavilo zanimiv oglas za študentsko delo v času predsedovanja Slovenije Svetu EU 2021. V njem namreč k sodelovanju vabi študente, ki se lahko za določen čas prelevijo v oficirje.»Oficirji za zvezo v okviru predsedovanja posamezne države članice predstavljajo vmesni člen med gostiteljem in tujo delegacijo. Zadolženi so za pretok informacij pred dogodkom, za spremljanje delegacij in podajanje organizacijskih informacij na dogodku samem. Prav tako nudijo raznovrstno podporo organizatorju v logističnem delu, na informacijskih točkah, pomagajo pri koordinaciji prevozov in v današnjih razmerah tudi pri sestankih v videokonferenčnih studiih,« so ob tem zapisali na vladni spletni strani in poudarili, da gre za »izjemno delovno izkušnjo v mednarodnem okolju, hkrati pa zahteva veliko mero odgovornosti, splošnega znanja in urejenosti kot tudi odlične komunikacijske, organizacijske in socialne veščine«.