Vlada in sindikati javnega sektorja: »Prišli smo do 99 odstotkov dogovora«

Vlada in sindikati javnega sektorja so se na današnjih pogajanjih precej približali dogovoru o uskladitvi plač z inflacijo v prihodnjem letu. »Prišli smo do 99 odstotkov dogovora,« je dejal finančni minister Klemen Boštjančič. A je po njegovih besedah tudi preostali odstotek lahko še zelo problematičen.

Pogajanja bodo nadaljevali v četrtek

Kot je dejal minister, je ta preostali odstotek vsebine, ki še ni usklajen, »lahko tudi zelo problematičen«, zato so se odločili, da več izjav o podrobnostih ne bodo dajali.

Po neuradnih informacijah naj bi bil sicer na mizi dogovor, po katerem bi se plače zaposlenih v javnem sektorju z inflacijo uskladile z junijem prihodnje leto, in sicer v višini 80 odstotkov inflacije v letu 2023. Ena od točk dogovora naj bi bila tudi premik izplačila regresa za letni dopust na zgodnejši datum, in sicer bi ga zaposlenim v javnem sektorju izplačali v marcu. Neuradno naj bi se sicer zapletlo pri nekaterih točkah dogovora, vezanih na zaveze obeh strani.

Današnjih pogajanj se je udeležil tudi predsednik vlade Robert Golob, ki jih je sicer zapustil pred koncem, izjav pa ob odhodu ni dajal. Prav tako se je pogajanj udeležil minister za javno upravo Franc Props.