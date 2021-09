Vlada dopolnila odlok o PCT, sprememba tudi za cepljene

Brez karantene po 15 dneh

Vlada je na današnji seji s spremembo odloka o začasni omejitvi zbiranja določila, da bo zbiranje nad 50 ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih v zaprtih ali odprtih prostorih dovoljeno pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT.Spremembe odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom bodo začele veljati dan po objavi v Uradnem listu.S spremembo odloka je dovoljeno zbiranje nad 50 oseb na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih v zaprtih prostorih ali na odprtih površinah, pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT.Za javne prireditvah in javne shode na odprtih površinah je doslej veljalo, da morajo udeleženci izpolnjevati pogoj PCT, če jih je več kot sto. Na javnih prireditvah in shodih v zaprtih prostorih pa so morali udeleženci pogoj PCT izpolnjevati ne glede na število udeležencev.Poleg tega je vlada danes spremenila odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku, in sicer spreminja pogoje pri cepljenih osebah, ki se jim ne odredi karantena. Po novem se v karanteno ne bo napotilo posameznikov, ki so bili cepljeni s cepivo AstraZeneca, če je od prejema drugega odmerka minilo najmanj 15 dni. Obdobje od drugega odmerka se tako skrajšuje, saj je bilo v veljavnem odloku določenih 21 dni.Vlada je tudi podaljšala veljavnost odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo. Za vstop v Slovenijo je tako še vedno treba izpolnjevati pogoj PCT, razen za sedem izjem, in sicer za mednarodni prevoz, za tranzit, za otroke pod 15. letom starosti, dvolastnike in čezmejne delovne migrante ter za osebe, ki prevažajo otroka zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje ter zaradi nujnega zdravstvenega pregleda.